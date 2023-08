TSV Murnau patzt kurz vor Abpfiff beim SV Aubing: „Schaffen es nicht, auch mal zu Null zu spielen“

Nur ein 1:1-Remis und somit ein Punkt

Gegen den SV Aubing hätte der TSV Murnau gerne einen Sieg mitgenommen. Kurz vor dem Schlusspfiff kassierte die Wagner-Elf aber noch den Ausgleich.

München – Ein Blick auf die nach dem Schlusspfiff jubelnden Gastgeber macht ganz schnell klar, dass es für den TSV Murnau beim SV Aubing zwei verlorene Punkte an diesem schweißtreibenden Sonntag zu beklagen gab. „Das ist definitiv so“, gestand TSV-Coach Martin Wagner nach dem 1:1 (0:0). „Wir schaffen es einfach nicht, über 90 Minuten höchstkonzentriert zu sein und auch mal zu null zu spielen.“

In der Tat musste Murnaus Keeper Fabio Grund auch im fünften Auftritt dieser Bezirksliga-Saison erneut hinter sich greifen. Und wenn man zuvor knapp ein halbes Dutzend eigener – teils hochkarätiger – Chancen liegen lässt, ist das doppelt bitter. „Wir müssen einfach das 2:0 draufpacken. Wir haben so eine starke Partie abgeliefert, da müssen wir uns einfach auch dafür belohnen“, sagte Wagner.

Murnau in der Defensive stabil, nach vorne geht wenig

Seine Analyse kann man getrost unterschreiben, auch wenn im ersten Durchgang durchaus etwas Sand im Getriebe war, Murnaus Motor nicht so richtig auf Touren kam. Allerdings ließen sie auch kaum was zu. Aubings Athanasios Savvas traf zwar nach zwei Minuten ins Schwarze, stand dabei aber im Abseits.

Gegen Brunnthal vor gut einer Woche wechselte Murnaus Coach Georg Kutter für Roman Trainer ein. Diesmal versuchte er es mit beiden zusammen in der Startaufstellung. Das bedeutete für Kutter, nicht in vorderster Linie zu agieren, sondern seine Kreise im Mittelfeld zu ziehen. Aus dieser Position bediente er nach knapp einer halben Stunde Tizian Schatto – stark pariert vom Keeper.

Murnau machte es gut, allerdings waren die Umschaltversuche ausbaufähig. Gut eroberten Bällen folgten zu oft schlampige Abspiele. „Das haben wir in der Pause auch angesprochen“, erzählte Wagner. Die Worte fruchteten. Zwar gehörte Savvas die erste Aktion, dann aber waren fast nur noch die Gäste am Drücker. Fabian Erhard passte scharf nach innen, doch Aubings Abdulbassit Djobo kam einen Tick schneller an den Ball als der lauernde Bastian Adelwart.

Adelwart verwandelt Elfmeter – Zwei Minuten vor Schlusspfiff der Ausgleich für Aubing

Zum gleichen Duell kam es neun Minuten später wieder. Nachdem Erhard nur den Pfosten traf und den Abpraller in die Mitte spielte, rangelten Adelwart und Djobo um das Spielgerät. Dabei traf der Abwehrspieler auch das Bein des Murnauer Angreifers – Elfmeter. Adelwart selbst legte sich das Leder zurecht, schnaufte kurz durch und brachte die Gäste dann mit 1:0 in Front.

Die nächsten beiden Möglichkeiten ergaben sich für Kutter, der normalerweise mindestens eine davon verwandelt. Aber nicht diesmal. Und so folgte noch die späte Quittung: TSV-Keeper Fabio Grund kam zuerst einen Schritt zu spät gegen Mark Koller, der überlegt zurückpasste auf den freien Emre Kekec. Das 1:1, zwei Minuten vor dem offiziellen Spielende.

Wagner ärgerte sich natürlich, wollte seinen Spielern aber zugleich ein Lob aussprechen, da sie lange gegen einen starken Gegner auf Siegkurs lagen. „Aubing hat da im Angriff drei richtige Granaten, aber die hatten wir super im Griff. Vor allem Christoph Greinwald hat glaube ich keinen einzigen Zweikampf verloren.“ (Andreas Kögl)