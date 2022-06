Einteilung der Bezirksligen in Oberbayern für die Saison 2022/23: Zwei Vereine wechseln Staffel

Der TSV Murnau ist nach 14 Jahren in der Kreisliga aufgestiegen und startet 2022/23 in der Bezirksliga Süd. © Oliver Rabuser

Der Bezirk Oberbayern des BFV hat die Einteilung der drei Bezirksligen bekannt gegeben. Zwei Klubs wechseln die Staffel, eine Mannschaft fehlt noch.

München - Noch stehen gar nicht alle Teilnehmer der kommenden Bezirksliga-Saison in Oberbayern fest. Trotzdem hat der Bayerische Fußball-Verband die Gruppeneinteilung der drei Staffeln „Süd“, „Ost“ und „Nord“ bereits bekanntgegeben. Der FC Wacker und der FC Hellas streiten noch um das letzte Ticket. Wann die am vergangenen Sonntag abgebrochene Partie nachgeholt wird, steht noch nicht endgültig fest. Möglicherweise wird das Duell am kommenden Sonntag in der Demleitnerstraße 2 in Sendling ausgetragen - sofern sich die beiden Kontrahenten einigen. Der Sieger des Spiels qualifiziert sich für die Bezirksliga Süd.

Zwei „Neulinge“ wird es in der Bezirksliga Nord geben. Der FC Aschheim und der SVN München wechseln vom Osten bzw. Süden in den Norden. Dort findet sich kein Absteiger aus der Landesliga. Der TSV Kastl, der SB/DJK Rosenheim, der TSV Töging, der SV Bad Heilbrunn und der 1. FC Garmisch-Partenkirchen greifen in der Ost- bzw. Süd-Staffel an. Der Überblick über die drei Bezirksligen für die kommende Spielzeit.

Einteilung Bezirksliga Nord Saison 2022/23

SV Dornach, VfB Eichstätt II, SpVgg Feldmoching, SpVgg Kammerberg, SV Manching, SV Nord-Lerchenau, SVA Palzing, FSV Pfaffenhofen, TSV Rohrbach, FC Schwabing

Neu: FC Aschheim (Bezirksliga Ost), SVN München (Bezirksliga Süd)

Aufsteiger aus der Kreisliga: BC Attaching, FC Fatih Spor Ingolstadt, VSST Günzlhofen und SV Untermenzing

Einteilung Bezirksliga Ost Saison 2022/23

TSV Buchbach II, TSV Dorfen, ESV Freilassing, FC Langengeisling, FC Moosinning, SV Saaldorf, TSV Siegsdorf, SV Waldperlach

Absteiger aus der Landesliga: TSV Kastl, SB/DJK Rosenheim, FC Töging

Aufsteiger aus der Kreisliga: FC Finsing, SV Ostermünchen, TSV Peterskirchen, TuS Raubling, SK Srbija München

Einteilung Bezirksliga Süd Saison 2022/23

SV Aubing, MTV Berg, VfL Denklingen, TSV Großhadern, SpVgg 1906 Haidhausen, TSV Neuried, SV Raisting, SC Unterpfaffenhofen-Germering, BCF Wolfratshausen

Absteiger aus der Landesliga: SV Bad Heilbrunn, 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Aufsteiger aus der Kreisliga: FC Deisenhofen II, TSV Murnau, FC Neuhadern und FC Wacker oder FC Hellas.