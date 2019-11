TSV Murnau erwartet angeschlagenes RW Überacker

„Du gewinnst nicht alle Spiele“

von Redaktion Garmisch-Partenkirchen schließen

Es gab einmal eine Zeit, in der haben die Murnauer Fußballerinnen zu Rot-Weiß Überacker aufgeblickt.

Edi Koller hatte gerade im Winter das Traineramt übernommen, und Überacker pflügte sich seinen Weg Richtung Bezirksoberliga. „Die waren vom anderen Stern, haben uns hergespielt“, erinnert sich der Trainer. Fast vier Jahre später treffen sich beide Teams in der Bezirksoberliga wieder – und die Wege verlaufen gegensätzlich. Überacker hat noch kein Spiel gewonnen, dafür schon den Coach rausgeworfen. Seitdem, hat Koller erkannt, läuft es besser. Ein Unentschieden gegen Stern München II sowie eine knappe Niederlage (1:2) gegen Spitzenreiter Forstern sieht er als Belege für eine Trendwende. Der Trainerwechsel habe einiges bewirkt. Nimmt sein Team die Frauen an diesem Sonntag (16 Uhr) nicht ernst, „gibt es ein böses Erwachen“. Das Ende der außergewöhnlichen Serie hat den TSV nicht niedergeschlagen. Über ein Jahr hatten die Murnauerinnen nicht verloren. „Nicht tragisch“, findet Koller. „Du gewinnst nicht alle Spiele.“ In die Landesliga sollen die Klubs aufsteigen, die mehr Möglichkeiten haben. Er ist am Sonntag schon froh, wenn zwei Wechselspielerinnen auf der Bank Platz nehmen.