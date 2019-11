FC Oberau: Ohne Druck gegen Spitzenreiter FC Forstern II

„Wir können zumindest unbeschwert aufspielen“

von Wolfgang Kunz schließen

Schon wieder ein Ausfall. Die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des FC Oberau müssen bei ihrem Heimspiel an diesem Samstag gegen Tabellenführer FC Forstern II auch noch auf Nina Amann verzichten.

Die Stürmerin hat sich zuletzt in Höhenrain einen Muskelfaserriss zugezogen. Lediglich zwölf Spielerinnen stehen Trainer Markus Schmidt zur Verfügung. Den Platz auf der Auswechselbank nimmt mit Katharina Kröninger eine Akteurin ein, die ihre Karriere eigentlich im Sommer beendet hatte. „Aber zum Glück konnten wir sie reaktivieren“, sagt der FCO-Coach. Was Schmidt und seinen Assistenten Thomas Brinkmann trotz der momentan wenig prickelnden Lage in Oberau nicht ganz verzweifeln lässt, ist die nach wie vor gute Stimmung in der Mannschaft. „Es hilft ja nichts. Wir müssen einfach bis zur Winterpause durchhalten.“ Gegen Spitzenreiter Forstern hofft er auf eine Überraschung. „Wir können zumindest unbeschwert aufspielen“, sagt Schmidt. Zu verlieren habe sein Team nichts. „Wenn am Ende ein Punktgewinn rausspringt – umso schöner.“