Murnau plagen vor Duell mit Aubing Personalsorgen – und ein ominöser Heimfluch

Von: Andreas Mayr

Fehlt den Drachen am Samstag gegen den SV Aubing: Linksverteidiger Elias Richter (r.) legt aufgrund einer Entzündung der Achillessehne eine Pause ein. Foto: Andreas Mayr © Andreas Mayr

Der TSV Murnau will die neue Heimschwäche gegen den SV Aubing überwinden. Doch ausgerechnet jetzt fallen zahlreiche Spieler aus.

Murnau – Die Poschinger-Allee war eine Festung. Nicht zu knacken für die Konkurrenz und mit beinahe 400 Zuschauern pro Spiel das am höchsten frequentierte Sportgelände der Fußball-Bezirksliga. Das war alles im Jahr 2022. Danach begannen die Leiden der jungen Drachen. Seither hat der TSV Murnau nur noch eine von sechs Partien daheim gewonnen. Der Besucherschnitt in diesen sechs Begegnungen fiel – laut offizieller Statistik des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) – stark und schnell, auf nun 175.

Und das trotz namhaften Gegnern und bedeutungsschweren Duellen wie gegen Bad Heilbrunn, Haidhausen oder Penzberg. „Mir wäre es wichtig, dass wir wieder eine Heimmacht werden“, sagt Trainer Martin Wagner. Er lobt seinen neuen Verein für das „richtig coole Publikum“ sowie „die meisten Zuschauer“ in der Liga. Nur eine Idee, warum seine Mannschaft auf einmal vor eigenem Publikum schwächelt, hat auch er nicht.

BFV-Regeländerung sorgt beim TSV Murnau für Probleme: Keine Unterstützung für die erste Mannschaft

Wahrscheinlich habe das weniger mit heim und auswärts zu tun, mutmaßt Wagner vor dem Aufeinandertreffen mit Aubing am Samstag (16 Uhr) – und mehr mit der Gemengelage in Murnau. Ein weiteres Beispiel der wöchentlichen Leiden ereignete sich just dieser Tage.

Als alle beim TSV davon ausgingen, dass die A-Jugend in der Landesliga nun endgültig gerettet sei, kam der Verband mit einem neuen Passus daher und informierte die Clubs, dass man in der dritthöchsten Klasse dieses Alters einen zusätzlichen Relegationsplatz einschieben werde. Um in Sachen Klassenerhalt auf Nummer sicher zu gehen, braucht der TSV nun noch einen Zähler aus drei Duellen.

Deshalb gibt’s keine Unterstützung von unten für die Erste Mannschaft. Und weil auch die Reserve im Aufstiegskampf möglichst stark bestückt werden soll, bleiben Wagner für Samstag exakt elf Mann über.

Habacher lobt Zusammenhalt beim TSV Murnau: „Das ist der Mehrwert in diesem Verein“

Die Bank füllt er mit Kickern aus der Zweiten auf, die aber erst zur zweiten Halbzeit ran dürfen, weil sie sonst für die A-Klasse gesperrt würden. So verlangen es die Regularien. Hinzu kommt Co-Coach Benedikt Hausmann, der vorsichtshalber einmal Fußballschuhe und Trikot anzieht.

„Den habe ich schon für die Bank verpflichtet, der muss ran. Da hätte ich kein Problem, ihn einzuwechseln“, sagt Wagner. Überhaupt gefällt ihm, wie der ganze TSV die angespannte Lage meistert. „Das ist der große Mehrwert in diesem Verein: Es hilft jeder zusammen“, lobt der Habacher. Bei der Spielersitzung zählte er an die 40 Leute aus allen Teams, die zuvor schon gemeinsam trainiert hatten. „Der Zusammenhalt ist richtig stark. Wir werden die drei Partien gut durchziehen.“

TSV Murnau: Elias Richter fällt verletzt mit Achillissehnenentzündung aus

Natürlich würde er die übrigen Duelle gerne für Tests unter Laborbedingungen nutzen, wie das üblich ist um diese Jahreszeit. Alleine das Risiko scheut er. „Ich tue mich schwer, dass wir herumexperimentieren. Würde ich gerne, geht aber nicht.“ Mit exakt elf Mann lässt sich wenig ausprobieren. Im Vergleich zur Vorwoche pausiert Linksverteidiger Elias Richter mit einer Entzündung der Achillessehne.

Gewiss könnte er mit Schmerzmitteln auflaufen. Braucht es aber nicht mehr, wo das sportliche Ergebnis dieser Spielzeit mehr oder weniger zementiert ist. Mit einem Sieg über den direkten Tabellennachbarn aus Aubing würde Murnau Platz vier sichern. Ein akzeptables Resultat für die erste Saison – wenn auch nicht das, was sich die Drachen nach der Hinrunde erträumt haben. (Andreas Mayr)