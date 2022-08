Alles zur Zehn-Minuten-Strafe: Wie wird sie angezeigt? Was passiert während der Halbzeit?

Achtung, jetzt kommt ein Karton: Schiedsrichter (wie hier im Bezirksliga-Spiel des VfL Denklingen beim SV Raisting) haben künftig wieder die Möglichkeit, Spieler mit einer Zeitstrafe zu belegen. © andreas mayr

Sie ist wieder da: Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat die Zehn-Minuten-Strafe nach 31 Jahren wieder eingeführt – von der C-Klasse bis zur Landesliga.

Für die Entscheidung gab es in den Verbandsgremien deutliche Mehrheiten. Die Zeitstrafe war mit der Einführung der gelb-roten Karte 1991 abgeschafft worden. „Damit erhalten die Schiedsrichter ein zusätzliches Mittel zur Deeskalation an die Hand“, sagt BFV-Vizepräsident Jürgen Pfau.

Der Verband hat auf seiner Internetseite Fragen und Antworten zur Regeländerung zusammengestellt. Daran orientiert sich dieser Text, der Amateurfußballern und ihren Fans Orientierung geben soll.

Bei welchen Spielen greift die Zehn-Minuten-Strafe?

Bei den Männern in allen Meisterschaftsspielen von der C-Klasse bis einschließlich der Landesliga, außerdem in allen Entscheidungs- und Relegationsspielen (ohne Beteiligung von Teams aus Regional- und Bayernliga). Sie gilt auch in Freundschaftsspielen und Turnieren (ohne Beteiligung 1. und 2. Bundesliga, 3. Liga, Regional- und Bayernliga), in Toto-Pokalspielen auf Kreisebene und allen sonstigen Pokalspielen (ohne die genannten höherklassigen Teams). Auch in Firmen- und Behördenspielen sowie im Freizeitfußball kann die Zeitstrafe angewandt werden. Bei den Frauen gilt sie in allen vom BFV organisierten Spielklassen, in Freundschaftsspielen sowie in Pokalspielen auf Bezirks- und Kreisebene. Auf Verbandsebene existiert die Zeitstrafe nicht, genau wie bei Freundschaftsspielen mit Bundes- und Regionalligisten. Bei den Senioren greift sie in allen Spielen.

Ändert sich auch etwas im Jugendbereich?

Einerseits nein: Es bleibt bei der Fünf-Minuten-Strafe, die in sämtlichen Meisterschaftsspielen der A- und C-Junioren sowie in Verbandspokal, Bezirks- und Kreispokalen und bei Freundschaftsspielen gilt. Andererseits ja: Seit 1. Juli ist auch im Jugendbereich die gelb-rote Karte möglich.

Welche Vergehen werden mit einer Zehn-Minuten-Strafe geahndet?

Grundsätzlich obliegt diese Entscheidung dem Schiedsrichter und seinen Assistenten. Der Verbands-Schiedsrichterausschuss unter seinem neuen Vorsitzenden Sven Laumer hat Handlungsempfehlungen für die rund 10 000 Unparteiischen in Bayern erarbeitet. Schiedsrichter erhalten jetzt einen größeren Ermessensspielraum. Für Vergehen, bei denen eine gelbe Karte zu wenig, eine rote Karte aber zu viel wäre, kann jetzt eine Zeitstrafe ausgesprochen werden.

Wie kommuniziert der Schiedsrichter die Strafe?

Mit beiden Händen und zehn Fingern.

In welcher Reihenfolge werden die Strafen künftig ausgesprochen?

Grundsätzlich obliegt die Einordnung des Vergehens den Schiedsrichtern und deren Assistenten. Die persönlichen Strafen können in folgenden Reihenfolgen angewandt werden: Gelb-Zeitstrafe-Gelb/Rot, Gelb-Gelb/Rot, Gelb-Zeitstrafe-Rot, Gelb-Rot, Zeitstrafe-Gelb/Rot, Zeitstrafe-Rot. Auch Rot ohne Vorstrafe ist weiter möglich.

Was passiert, wenn die Zehn-Minuten-Strafe kurz vor der Halbzeit ausgesprochen wird?

Die Zeitstrafe beginnt mit der Fortsetzung des Spiels und endet auf Zeichen des Schiedsrichters. Die Halbzeitpause und der Schlusspfiff nach der regulären Spielzeit und vor einer Verlängerung der Partie unterbrechen eine Zeitstrafe. Beispiel: Erhält ein Spieler in der 43. Minute eine Zehn-Minuten-Strafe, so wird die zum Zeitpunkt des Halbzeitpfiffs verbleibende Zeit mit Beginn der zweiten Spielhälfte fortgesetzt, also bis zum Ablauf der 52. Minute.

Gibt es die Strafe auch gegen die Bank?

Nein, Auswechselspieler, ausgewechselte Akteure und Teamoffizielle können damit nicht belegt werden.

Was muss im Falle eines Elfmeterschießens beachtet werden?

Wenn ihre Strafe zum Zeitpunkt des Elfmeterschießens noch nicht abgelaufen ist, dürfen die Spieler nicht daran teilnehmen.

Wo müssen sich die mit der Zeitstrafe verwarnten Spieler aufhalten?

Auf der Auswechselbank.

Was ist, wenn der Torwart eine Zeitstrafe erhält?

Seine Position muss für die Dauer der Zeitstrafe durch einen anderen Spieler eingenommen werden, der auch deutlich als Torwart zu erkennen ist. Nach Ablauf der Zeitstrafe kann wieder zurückgewechselt werden – bei der nächsten Spielunterbrechung.

Wie wird die Zeitstrafe im elektronischen Spielberichtsbogen eingetragen?

Die Zeitstrafe ist bei Herren, Senioren und Frauen immer unter „besondere Vorkommnisse“ mit Spielername, Verein und Spielminute zu erfassen. Diese Eintragung entfällt bei den Junioren. Wird ein Spieler mit der gelb-roten Karte des Feldes verwiesen und hat keine Verwarnung, sondern nur eine Zeitstrafe erhalten, ist – aus technischen Gründen – im „SpielPlus“ unter der Rubrik „Verwarnung“ die Zeitstrafe als „Verwarnung“ zu erfassen.