Bitteres Unentschieden

Zum Haareraufen: Hubert Holzer (vorne) und der SV Krün bestimmten das Spielgeschehen in der zweiten Hälfte gegen die SG Baiernrain/Dietramszell. Doch am Ende mussten sie sich mit einem Remis begnügen.

SV Krün spielt 1:1 im Relegationshinspiel zur Kreisklasse – 2:1 nicht anerkannt

Von Patrick Hilmes schließen

Der SV Krün ist im Relegationshinspiel zur Fußball-Kreisklasse gegen die SG Baiernrain/Dietramszel nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Dabei wurde dem SVK der Treffer zum 2:1 nicht anerkannt.

Krün – Am Ende jubelt keiner. Klar, nach einem Relegationshinspiel nicht unüblich. Bedarf es doch das Rückspiel, um endgültig zu entscheiden, wer letztendlich der Sieger sein wird. Doch nach der Partie des SV Krün gegen die SG Baiernrain/Dietramszell war keine der beiden Mannschaften nach Feiern zumute. Denn beide Teams gingen mit dem Gefühl vom Platz: „Das hätten wir gewinnen können.“ Doch letztendlich trennte man sich im ersten von zwei Endspielen um die Kreisklasse mit 1:1 – leistungsgerecht.

Doch insbesondere die Krüner durften enttäuscht sein. Denn wäre alles gerecht abgelaufen, wären sie mit einem 2:1-Sieg im Hinterkopf am kommenden Samstag (15 Uhr) nach Dietramszell gefahren. Doch statt Freudenschreie ertönten am Krüner Sportplatz in der 78. Minute massive Proteste in Richtung des Linienrichters. Denn gerade hatte Stephan Sellmaier mit einem schönen Schuss den Ball unter die Latte gejagt. Von da aus sprang die Kugel hinter die Linie – zwar nur knapp, aber dennoch eindeutig. Zum Unmut des SVK signalisierte der Linienrichter jedoch kein Tor. Lag wohl auch daran, dass der Unparteiische nicht auf Höhe der Torlinie stand, sondern fünf Meter davon entfernt. Pech für die Gastgeber.

Die hatten in dieser Phase eh auf den Führungstreffer gedrängt, ganz im Gegenteil zur ersten Hälfte. In der ging wenig zusammen beim SVK, zunächst vor allem in der Offensive, kurz vor der Pause dann auch in der Defensive. Lag auch an den Hiobsbotschaften, die es zu verkraften galt. „Vor dem Spiel lief schon alles beschissen“, betonte SVK-Coach Stephan Benz. Stefan Kautecky verletzte sich beim Aufwärmen, Thomas Albrecht stand bei seiner Fahrt von Augsburg ins Isartal im Stau, kam erst fünf Minuten vor Anpfiff an. Zudem zwickte es in Benz’ Oberschenkel nach fünf Minuten. „Drei wichtige Kräfte, die wegfallen. Das gibt dir natürlich keine Sicherheit.“ War auch auf dem Feld sichtbar. Krün agierte verhalten und fehleranfällig. Lange konnten die Gäste aber kein Kapital daraus schlagen. Bis zur 41. Minute: Hubert Sander versuchte, einen langen Ball wegzugrätschen statt in anzunehmen. Falsche Entscheidung. Sein Abwehrversuch landete direkt bei der SG und sein Gegenspieler war auf und davon. Das Ende vom Lied: Georg Kanzler stellte auf 0:1. Anschließend schwamm Krün mächtig, wurde aber nicht ein weiteres Mal bestraft.

So berappelten sich die Gastgeber in der Kabine und kamen mit neuem Schwung aus ihr heraus. Das Mittel zum Zweck: Lange Bälle in die Spitze, entweder auf Hubert Holzer oder bei Standards auf den langen William Exner. Nach reichlich Fehlversuchen war es dann Torjäger Holzer, der den heimischen Anhang inklusive einer mächtig Stimmung machenden Delegation des 1. FC Garmisch-Partenkirchen jubeln ließ. Mit dem Hinterkopf überwand er Baiernrains Keeper, der beim Rausgehen zögerte. 15 Minuten später hätten Albrecht und Holzer jeweils das 2:1 nachlegen können, doch ihre Kopfbälle – natürlich nach Standard und weiter Flanke – rauschten knapp am Pfosten vorbei.

Vielmehr passierte nicht. Krün bestimmte das Spielgeschehen, fand aber keine anderen Mittel, um die SG in die Knie zu zwingen. Für Benz nicht verwunderlich: „Das ist Relegation, da versucht jeder, mit allem was er hat zu verteidigen.“ Das mündete in eine hitzige Schlussphase. Zunächst kam Holzer per Grätsche gegen Baiernrains Keeper zu spät, kam aber ungeschoren davon. Wenig später flog SG-Torschütze Kanzler mit Rot vom Feld, nachdem er einen Krüner rüde von hinten umgemäht hatte. Danach war Schluss.

Nun fällt die Entscheidung über Krüns Klassenerhalt am Samstag in der Fremde. Benz geht die Sache ganz unaufgeregt an, mittlerweile habe sein Team ja Erfahrung mit solchen Situationen. „Die letzten beiden Partien waren auch schon Entscheidungsspiele, jetzt kommt halt das vierte.“ Nur enden soll es dann nicht wie das dritte. Nach Schlusspfiff will er seine Krüner jubeln sehen.