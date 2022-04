TSV Murnau erwartet „ekliges Spiel“ nach verlorener Tabellenführung

Von: Andreas Mayr

Fehlt die Leichtigkeit der Hinrunde: Thomas Bauer (l.) möchte mit Murnau zurück in die Erfolgsspur. © andreas mayr

Am Samstag (16 Uhr) empfängt der TSV Murnau in der Kreisliga den TSV Sauerlach. Nach der verlorenen Tabellenführung steht den Drachen ein Charaktertest bevor.

Murnau – Der Charakter eines Teams zeigt sich nicht nach Siegen. Es sind die Niederlagen, die die Seele offenlegen. Und so trafen sich die Geschlagenen aus Murnau am Dienstag an der Poschinger Allee. Tim Schmid, der Coach, wollte dosiert trainieren lassen. Was er dabei sah, beeindruckte ihn. „Ich dachte, wir sind völlig wahnsinnig“, scherzt der Peitinger.

Mit einem Gaudikick wollte er die Einheit beschließen. Heraus kam ein Spiel mit Zug, das länger dauerte, als es die Trainingszeit vorschreibt. Die Niederlage in Deisenhofen mag den Drachen die Tabellenführung der Kreisliga genommen haben – nicht aber ihre Lust auf Fußball.

Die beiden Duelle mit Lenggries und Deisenhofen waren weniger entscheidend für den Aufstieg, aber sie gaben einen Einblick in den Murnauer Entwicklungsstand. Solch enge, taktisch geprägte Partien erwarten den TSV im höherklassigen Bereich häufiger – sollte er es in diese Sphären schaffen. Schmid sah zwei Spitzenmannschaften, die sich auf die Stärken der Murnauer eingestellt hatten. Sein Team sei „nicht an die Wand gespielt worden“, betont der Coach. Genauso sah er aber: „Wir haben nicht brilliert.“

Zur Wahrheit gehört nämlich, dass eine Reihe von Kickern nicht an ihre Form der Hinrunde heranschmecken. Gerade den Jungen, Bastian Adelwart, Thomas Bauer, Simon Kästele, ist die Leichtigkeit abhandengekommen. Beim TSV ist das ein kalkuliertes Risiko. Schmid stellt klar: „Lasst die Jungs Fehler machen.“ Über die verlorene Tabellenführung ist er nicht traurig. „Vielleicht spielt uns das in die Karten.“ Ein bisschen weniger Druck für die Jugend-Fraktion kann nicht schaden. Die Kreisliga marschiert auf ein spannendes Finale mit vier Titelkandidaten zu. „Das ist viel, viel schöner, als um die goldene Ananas zu spielen“, betont der TSV-Trainer. Der Druck, der damit zwangsläufig verbunden ist? „Scheißegal“, findet Schmid.

Bevor die Saison mit dem großen Derby in Habach am vorletzten Spieltag seinen Höhepunkt erreicht, stehen für Murnau vier Partien gegen Teams aus Mittelfeld und Keller an. Beginnend mit dem Heimspiel am Samstag (16 Uhr) gegen Sauerlach. „Eklige Spiele“, wertet der Coach. Für Murnau werden diese zu Teil zwei des Charakter- und Entwicklungstests. Besteht die Mannschaft diesen, könnte auch Top-Stürmer Michael Marinkovic in der Schlussphase wieder hinzustoßen. Er trainiert, verpasst keine Einheit – nur die intensiven Parts lässt er noch aus. Sein Comeback hängt am Ende davon ab, „ob es um was geht“, sagt Schmid. (Andreas Mayr)