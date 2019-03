Saller: „Wir spielen nächste Saison in jedem Fall Landesliga“

Garmischs-Partenkirchens Trainer im Interview

von Oliver Rabuser schließen

Garmisch-Partenkirchens Trainer Christoph Saller ist vom Klassenerhalt und der Qualität seiner Neuzugänge überzeugt. Im großen Interview spricht er über den Punktspielauftakt am Samstag und die Ziele.

Garmisch-Partenkirchen – Mit Abstiegssorgen startet der 1. FC Garmisch-Partenkirchen am Samstag (15 Uhr) in die Restrückrunde. Eine Situation, die nach einem famosen Saisonstart nicht absehbar war. Trainer Christoph Saller hat seine Mannschaft während der Wintervorbereitung auf einen alternativlosen Angriffsmodus eingeschworen. Tagblatt-Mitarbeiter Oliver Rabuser unterhielt sich mit dem Coach des 1. FC über die vergangenen Wochen sowie das Potenzial der Neuzugänge.

Eine Woche Trainingslager in der Türkei liegt hinter dem 1. FC. So lange sind die wenigsten Klubs in diesen Spielklassen unterwegs. Welcher Plan steckte hinter dieser Idee?

Wir wollten und mussten wirklich etwas tun. Die sechs Tage zuzüglich An- und Abreise sind von der Mannschaft super angenommen worden. Der Unterschied zu Bad Griesbach (dort hielt der 1. FC in den vergangenen Jahren sein Trainingslager ab, Anm. d. Red) ist nur, dass keiner irgendwann nachfahren kann.

Welches Fazit ziehen Sie nach der Rückkehr?

Es hat sich absolut gelohnt. Wenn du die Mannschaft täglich für zwei Einheiten hast, kannst du viel Taktisches besprechen. Es waren alle Spieler dabei, der Fokus lag allein auf dem Fußball. Das bekommt man während der Saison in einem Monat nicht zusammen. Wir sind sehr viel auf Einzelheiten, wie etwa die Viererkette, eingegangen.

Die Neuzugänge waren demnach auch mit an Bord. Ein erster Kommentar zu dem Trio?

Florian Langenegger ist zwar ein Neuzugang, aber er hat ja schon bei uns gespielt. Er hat sich in dem halben Jahr in den USA nochmals weiterentwickelt, ist mit seinem College-Team bis in die Final-Four vorgestoßen. Er passt charakterlich super zu uns und die Innenverteidigung war ja immer ein wenig unsere Baustelle. Trotz jungen Alters spricht er Dinge klar an und redet auch auf dem Platz.

Sebastian Schwinghammers Wechsel überraschte vor allem die Ohlstädter. Auf dem Platz gesehen hat man ihn allerdings noch nicht...

Er wird eine Bank für uns sein, wenn er seine Verletzung vollständig überwunden hat. Basti hat den Ur-Ohlstädter Biss. Im Trainingslager hat er erste Einheiten im Wettkampfmodus mitgemacht. Wir dosieren seine Einsätze heuer noch. Er wird sicher mal einige Minuten spielen oder ein Spiel in der Reserve bestreiten. Er ist aber eher eine Verstärkung für die kommende Saison.

Jonas Reitel kam in Wolfratshausen nicht über den Status eines Einwechselspielers hinaus...

Er ist als Kochler quasi ein Einheimischer und bringt von den Anlagen viel mit. Jonas ist auf beiden Außenbahnen einsetzbar. Ihm fehlt nur noch ein wenig Selbstvertrauen und Spielpraxis. Er ist eine qualitative Verstärkung unseres Kaders.

Der 1. FC ist praktisch auf dem Zahnfleisch in die Winterpause geschlittert. Wie hilfreich war die lange Auszeit?

Nach so einem Ende der Hinrunde eigentlich nur bedingt. Auf der anderen Seite musste die Mannschaft unbedingt regenerieren. Dinge jenseits des Fußballs, wie gemeinsame Abende am Glühweinstand und Skiausflug, haben das Team wieder näher zusammengebracht.

Wie konnte es zur Krise im Herbst überhaupt kommen?

Wir konnten kaum Spieler aussetzen lassen. Eine so intensive Saison war fast niemand bei uns gewohnt. Wenn dann jede Woche andere Leistungsträger wegbrechen, wird es eben schwierig. Hier müssen wir uns künftig besser und breiter aufstellen, um für Entlastung zu sorgen.

Ihre Aussage impliziert im Umkehrschluss, dass der so hoch gepriesene Nachwuchs nur sehr bedingt als Alternative in Frage kommt.

Wir haben junge Spieler, die viele andere Dinge im Kopf haben. Nur mit Talent wirst du kein Stammspieler in der Ersten Mannschaft. Man muss geduldig sein und durch Disziplin auffallen. Da kann bei uns vieles besser werden. Jeder kann sich eine Scheibe von Moritz Müller abschneiden. Vom Reden ist noch keiner ein guter Fußballer geworden.

Ist die Mannschaft für den Auftakt gegen Olching gewappnet?

Ich denke ja. Wir sind seit Januar im Fitnessstudio bei Axel Hof und haben jetzt eine sehr gute Vorbereitung hinter uns. Wichtig ist die Rückkehr von Jonas Poniewaz und Markus Burkhardt. Auch Andreas Grasegger ist beruflich endgültig zurück in Garmisch-Partenkirchen. Wir haben etliche Spieler, die ihr Potenzial ohne oder mit zu wenig Training nicht abrufen können. Jetzt aber stehen 18 Mann zur Verfügung, die allesamt Präsenz zeigen können. Dieser Konkurrenzkampf tut uns gut. Jeder einzelne muss sich beweisen, nahezu jede Position ist doppelt besetzt. Eine komfortable Situation.

Dennoch steht der 1. FC mit einer ausgetragenen Partie mehr nur zwei Zähler vor der Abstiegszone. Wie bewerten Sie die Ausgangslage?

Es herrscht eine unheimliche Dichte von Platz sieben bis ganz nach unten. Wir wollen trotzdem nur auf uns schauen, haben sieben Heimspiele und nur fünf Partien auswärts. Wenn wir fünf Matches daheim gewinnen und einen Auswärtsdreier landen, müssten wir durchkommen. Aber: Es sind eben auch nur noch zwölf Spiele. Man muss seinen Fokus auf jedes einzelne Spiel legen. Wir müssen es schaffen, jenen Willen und jene Mentalität auf die Gegner zu produzieren, wir wir es gegen Spitzenteams in der Vorrunde getan haben. Wenn du nicht ständig 100 Prozent deines Potenzials abrufst, erlebst du gegen jedes Team dein blaues Wunder. Gerade gegen Mannschaften aus dem hinteren Bereich, die sicher sehr physisch daherkommen.

Zum Abschluss: Plant der Verein ob des ungewissen Ausgangs zweigleisig?

Es gibt keine Unsicherheit. Wir spielen nächstes Jahr in jedem Fall Landesliga, werden die nötigen Punkte frühzeitig holen. Dementsprechend verlaufen die Planungen eingleisig. Gerade im Hinblick auf Gespräche mit unseren Spielern und möglichen Neuzugängen.