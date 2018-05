Christoph Weidehaas: Abschied vom FC Kochelsee Schlehdorf

Letzter Auftritt in Schlehdorf: Christoph Weidehaas. foto: or

Kreisklasse 3

von Oliver Rabuser schließen

Schlehdorf – Es ist noch nicht allzu lange her, da stand der FC Oberau in der Tabelle vor dem FC Kochelsee Schlehdorf. Doch in einer schnelllebigen Kreisklasse sind das nur Momentaufnahmen.

Im direkten Duell am Sonntag können die Schlehdorfer eine turbulente Spielzeit trotz anhaltender Personalnöte locker ausklingen lassen. „Da ist Wehmut dabei“, sagt der 46-Jährige. Weidehaas steht fürs Erste zum letzten Mal als Trainer an der Seitenlinie des Schlehdorfer Sportplatzes. „Mir hat es absolut Spaß gemacht.“ Er blickt auf ein „intensives Jahr“, mit seinem Team zurück. „Inhaltlich war alles gut, nur das Zeitliche war nicht darstellbar.“ Noch lassen Kinder und Job die Dreifachbelastung nicht zu. Dass Weidehaas aber irgendwann zurückkehren wird, steht außer Frage. „Das ist Meins.“ Vor eigenem Publikum soll der Abschied mit einem Erfolg einhergehen – ungeachtet der Abstriche beim Kader. Stefan Raffeiner und Hans Siegert kehren zurück, Toni Resenbergers Einsatz ist aber noch fraglich.

Ähnlich wie die Zukunft des FCO. Die Relegation zur A-Klasse ist unumgänglich. Für Oberau beginnt am Sonntag die Vorbereitung auf die Entscheidungs-Duelle Anfang Juni. Trainer Florian Mayr spricht von einem „Einspielen“, legt sich aber noch nicht fest, wer sich tatsächlich aufwärmen darf. Möglicherweise lässt er angeschlagene Kicker wie Florian Elgas, Sebastian Korthals und Korbinian Bäuerle noch eine Woche pausieren, um sie fit in die Zusatz-Partien zu schicken. Wobei die wesentlichen Vorbereitungen ohnehin im Kopf der Kicker ablaufen. „Wir müssen uns der Situation bewusst werden“, sagt Mayr und fordert von seinen Kickern „Grundtugenden“ für das Saisonfinale: „Einfache Dinge machen, kämpferisch reinhauen.“ Das Team solle sich keinen „übermäßig großen“ Druck machen, vielmehr eine Balance zwischen „nötigem Ernst und angebrachter Lockerheit“ finden. or