Dank Kurz und Leis: Ohlstadt sichert die Klasse

2:0-Sieg gegen TuS Holzkirchen II

von Oliver Rabuser schließen

Ohlstadt – Ganz egal, wer im Abstiegskampf am Ende den Kürzeren zieht: Ein Kreisligist bleibt dem Landkreis in jedem Falle erhalten. Mit einem 2:0-Erfolg über den TuS Holzkirchen beseitigte der SV Ohlstadt letzte Zweifel.

Die Kicker holten sich den dritten Sieg in Folge dank einer neuerlich starken und konzentriert arbeitenden Defensive. Coach Markus Eberhart präsentierte sich entspannt wie selten. „Jetzt kann ich beruhigt in den Urlaub fahren“, sagt er. Kommende Woche bricht der Coach an den schwedischen Teil der Ostsee zum Fischerausflug auf. Seine Mannschaft pausiert am spielfreien Pfingstwochenende, ehe sie danach im letzten Heimspiel der Saison auf die DJK Waldram trifft.

„Warum ist die Saison immer aus, wenn wir in Form kommen“ – das fragte sich Bernhard Kurz nach Schlusspfiff. Prinzipiell als lustiger Spruch gedacht, sprach der Routinier auch die Wahrheit aus. Ohlstadt fährt seine Siege beileibe nicht mit Dusel ein. Plötzlich sind im Spiel des SVO Struktur und Stabilität zu erkennen. Kurz traf auch einmal mehr. Sein Tor brachte die Hausherren in Schwung. Eberhart betont, dass sich die Mannschaft „ohne Unterlass gute Chancen“ erarbeitet habe, im ersten Abschnitt jedoch die „falschen Laufwege“ gewählt habe. Vorbereiter des 15. Saisontreffers waren Matthias Kaindl und Simon Nutzinger. Kurz musste nicht mehr machen, außer einzuschieben und die Hände auszubreiten. Heute feiert der Hechendorfer – längst ein Ohlstädter Urgestein – seinen 30. Geburtstag.

Kaindl zeigte dagegen mit der Vorlage eine starke Reaktion auf einen unglaublichen Fehlschuss. Aus einem Meter Entfernung hatte der Außenstürmer zuvor den Ball nicht im Netz untergebracht. Schockieren konnte das die Hausherren nicht. Nur Augenblicke nach dem Führungstor legten sie nach. Franz Leis traf nach energischem Zutun von Maximilian Baumann präzise aus 20 Metern in den Torwinkel. „Laufarbeit und Zweikampfverhalten sind top“, lobt Eberhart seine Mannen.

Mit einer Ausnahme ließ der SVO keinen Torschuss der Gäste zu. Als Zein Abdelmegid doch einmal enteilte, hielt Hannes Eichschmid mit einem Reflex die Null. „Wir haben uns vorgenommen, bis Pfingsten durch zu sein, das ist jetzt der Fall“, sagt Eberhart mit einem Gesichtsausdruck, der Zufriedenheit symbolisierte. Oliver Rabuser