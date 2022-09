FCK Schlehdorf: Den Spitzenreiter vom Thron gefegt

Von: Oliver Rabuser

Schlehdorfer Torschützen vereint im Jubel: Michael Schratt (Nr. 9) und Matthias Leiß. Foto: or © or

Es war eine Machtdemonstration der Elf vom Kochelsee. Der FCK Schlehdorf zerlegt den ESV Penzberg mit 5:1 und ist damit Tabellenführer.

Schlehdorf – Der ESV gönnte sich am Kochelsee eine spätsommerliche Auszeit und unterlagt den heimischen Schlehdorfern auch in dieser Höhe verdient. Simon Lantenhammer war mächtig stolz auf seine Mannen, was in einem verbalen Check gegen seinen gleichberechtigten Trainerkollegen gipfelte: „Eigentlich könnte der Jochner Maxi im Urlaub bleiben.“

FCK Schlehdorf gegen ESV Penzberg:

Die Hausherren versuchten es zunächst mit nur einer Absicherung, aber einem Spielmacher hinter den Spitzen, um den nötigen Druck zu erzeugen. Klappte beim 1:0 perfekt, als Juri Schindler den Pass in die Tiefe zum rechten Moment spielte und Michael Schratt (9.) ESV-Keeper Julian Staszek keine Chance ließ. Die Variante brachte allerdings einige Probleme mit sich, sodass Lantenhammer einen zweiten Sechser einwechselte. Der hieß Leonardo Vocaj und entpuppte sich schnell als der gewünschte Stabilisator. Penzbegrs Ausgleichstreffer durch Ogün Atug (38.) basierte auf einer relativ klaren Abseitsstellung. Doch davon ließ sich der FC nicht ins Bockshorn jagen und schlug praktisch im Gegenzug durch Tügrul Vral (40.) zurück. Vorbereiter Matthias Leiß hätte noch vor der Pause für die Vorentscheidung sorgen können. Gleichwohl avancierte Leiß später mit einem Doppelpack (4:1, 53./5:1, 76.) zum Spieler des Tages. „Er hat wieder ein Klassespiel gemacht“, lobte Coch Lantenhammer. Und auch am wichtigen 3:1 (49.) kurz nach Seitenwechsel hatte Leiß mit einem Steilpass auf den abgezockt verwandelnden Vocaj großen Anteil.

Penzbergs Coach Fahrner konnte „keine Spieler mit Präsenz und Normalform“ ausmachen und sah „zuviele Fehlpässe“, die von den Gastgebern rigoros abgestraft wurden. „Vielleicht war es in den letzten Wochen zuviel für die Mannschaft.“ or