Denklingens Coach schwärmt vom 1. FC - „die beste Abwehr und den besten Sturm“

Bekommt Lob von seinem Trainer: Kevin Hock (l.) vertritt den verletzten Christoph Schmidt. Foto: or © or

Markus Ansorge und der VfL Denklingen empfangen des 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Der Respekt aufseiten des Gastgebers ist vor der Partie groß.

Garmisch-Partenkirchen – Die Spannung steigert sich mit jedem Wochenende. Der Aufstiegstraum des 1. FC Garmisch-Partenkirchen wird immer lebendiger. Mit großem Vorsprung auf die Konkurrenz und ohne Selbstzweifel startet der Spitzenreiter beim VfL Denklingen in das letzte Saisondrittel. Die Partie südlich von Landsberg gehört zweifellos zu den schwierigeren.

Ein Spieltag, an dem die Verfolger auf einen Ausrutscher der Werdenfelser hoffen. Aber warum eigentlich? Immerhin ist der 1. FC seit 17 Spielen ungeschlagen, bestes Heim- und zweitbestes Auswärtsteam. Eine Mannschaft ohne offensichtliche Wackler.

Das bestätigt sogar der Trainer des nächsten Herausforderers. „Der FC ist als Mannschaft sehr stark und kompakt, hat die beste Abwehr, den besten Sturm und die besten Stürmer“, zählt Markus Ansorge auf. Er mag den Verein aus Garmisch-Partenkirchen, arbeitete vor einigen Jahren als Stützpunkttrainer am Gröben und pflegt nach wie vor gute Kontakte zu ehemaligen Schützlingen und Verantwortlichen gleichermaßen. Sein Name fiel auch, als es um das Erbe von Christoph Saller als Trainer ging. Doch hatte der 55-jährige Peitinger bereits in Denklingen zugesagt, vor einigen Tagen hat er um eine weitere Spielzeit verlängert. Beim VfL nämlich gibt es noch einiges zu erledigen.

Urplötzlich, nach stetem Aufwärtstrend und der Spitzenposition in der Bezirksliga, fiel das Team in ein Loch. Erst manövrierte man sich aus dem Aufstiegsrennen, zur neuen Saison geriet man sogar in die Abstiegszone, nachdem einige Schlüsselspieler ausgefallen waren. Damit ist Schluss. Mit komplettem Kader wurden nach der Winterpause gleich zwei souveräne Dreier gegen Großhadern (7:1) und Hellas (3:0) eingefahren. Deshalb stellt Florian Heringer klar: „Das wird ein richtig schweres Spiel.“

Der FC-Coach sieht die Gastgeber in einer offensichtlich guten Phase. „Eine stabile, erfahrene Mannschaft mit sehr gutem Umschaltspiel“, urteilt er. Deswegen müsse sein Team bei Ballverlusten noch schneller hinter den Ball, in die Ordnung oder ins Gegenpressing kommen. Geduld im eigenen Spiel sowie ein Faible für Ballbesitz sind ohnehin Teil des FC-Mantras. Heringer erinnert diesbezüglich an das Hinspiel, in dem man sich trotz des 2:1- Erfolgs gegen einen ersatzgeschwächten VfL über Gebühr schwergetan habe. Ergo: „Wir sind gewarnt.“

Nach dem Kurztrip auf nachwinterliches Grün wird dieses Mal wieder auf Kunstrasen gekickt. Das ist Heringer ganz recht. „Wird sicher wieder ein schöneres Fußballspiel, auch weil Denklingen mitspielen will.“ Wünschenswert wäre aus Sicht des Trainers ein präziserer letzter Ball in die Tiefe oder auf die Flügelspieler.

Christoph Schmidt wird mit seiner Oberschenkelblessur an diesem Wochenende noch pausieren, danach werden die Physiotherapeuten in der Frage nach einem Comeback genau hinschauen. Am Vertrauen für den Springer mangelt es beim Coach nicht. „Kevin (Hock, d. Red.) hat seine Sache gut gemacht“, lobt Heringer. Aufstellung und Reservebank dürften genauso ausschauen wie in der Vorwoche. „Da wird sich ziemlich wenig tun.“ (or)