SV Uffing fährt ersten Dreier ein: „Endlich haben wir uns auch mal für den Aufwand belohnt“

Der SV Uffing gewinnt gegen den SV Söchering. © Ralf Ruder

Nach drei Pleiten zu Saisonbeginn und der Punkteteilung vergangene Woche bei der SG Oberau/Farchant gelang dem SV Uffing am Samstag im fünften Auftritt der lang ersehnte Befreiungsschlag.

Söchering - Die Erleichterung war Trainer Florian Neuner deutlich anzumerken. Mit dem 3:2-Erfolg beim SV Söchering gab der SVU sogar die Rote Laterne des Tabellenletzten ab.

„Endlich haben wir uns auch mal für den Aufwand belohnt“, freute sich Neuner. „Das muss uns jetzt auch Auftrieb für die nächsten Wochen geben.“ Allerdings sah es am Samstag lange Zeit gar nicht gut aus für die Gäste. „Was wir in der ersten Halbzeit abgeliefert haben, war gar nichts“, gab Neuner zu. „Söchering war zwar auch nur wenig besser, aber nachdem wir bei ihren langen Bällen immer wieder geschlafen haben, lagen sie zur Halbzeit auch verdient vorne.“ Erfolgreich war zweimal SVS-Akteur Jonas Klemm.

Was dann genau in der Kabine der Gäste während der Halbzeitpause abging, wird man vermutlich nie erfahren. Aber ein Wutanfall des Uffinger Trainers und seine Wechsel machten sich bezahlt. So traf der frisch eingewechselte Felix Hoffmann nur wenige Minuten nach Wiederbeginn zum Anschluss. Danach zeigte Uffing den bislang besten Auftritt in dieser Saison. Der Ausgleich von Kilian Wiehle war eine Augenweide. Mit dem Rücken zum Tor bekam er an der Strafraumgrenze den Ball, drehte sich um die eigene Achse und zimmerte das Spielgerät in den Winkel.

Doch der Punkt reichte den Gästen nicht. „Man hat den Jungs angemerkt, dass sie heute das Ding unbedingt noch gewinnen wollten“, erzählte Neuner, der aber bis in die Nachspielzeit warten musste, um den Siegtreffer bejubeln zu dürfen. Nach einer Ecke war Martin Flöß zu Stelle, erzielte per Kopf seinen zweiten Saisontreffer. (ak)

SV Söchering - SV Uffing 2:3 (2:0)

Uffing: Renner - Wiehle, Schütz, Resch, Englbrecht, Kellert, Gerg, Strauß, Mayr, Flöß, Gareis - Eingewechselt: Hoffmann, Sternkopf, Reising, Popp

Schiedsrichter: Petrit Kamaj (FCK Schlehdorf) Tore: 1:0 Klemm (34.), 2:0 Klemm (42.), 2:1 Hoffmann (49.), 2:2 Wiehle (62.), 2:3 Flöß (90.+1); Zuschauer: 70; Gelbe Karte: Mayet