Der nächste Rückschlag

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Sein Flatterball brachte den TSV Murnau zwar in Führung, genügte aber nicht: Bastian Adelwart. FOTo: Mayr/Archiv © Mayr/Archiv

Der TSV Murnau verliert im Aufstiegsrennen der Fußball-Bezirksliga Süd weiter an Boden. Daheim gegen den FC Neuhadern kassierte der TSV kurz vor Schluss den Ausgleich.

Murnau – Kalt, windig, nass: Am Karsamstag war man gut beraten, einfach daheim auf dem Sofa zu bleiben. Hielt rund 150 Fans des TSV Murnau dennoch nicht davon ab, die Bezirksliga-Partie gegen den FC Neuhadern an der Poschinger Allee zu verfolgen. Wichtigstes Utensil an solchen Tagen: der Regenschirm. So säumten sich diverse um den Kunstrasenplatz des TSV, gaben dem tristen Grau ein bisschen Farbe.

Wir verteilen Geschenke, die weh tun.“

Nicht aber auf der Seite von Martin Wagner. Nur mit Cappy bedeckt marschierte er gestikulierend und rufend an der Seitenlinie entlang. Der Regen störte Murnaus Coach nicht. Dafür aber das, was sich da auf dem Platz abspielte. Denn sein Team verließ den nicht als Sieger – zum völligen Unverständnis Wagners. „Gegen Wolfratshausen vorige Woche war es dasselbe. Wir verteilen Geschenke, die weh tun.“

Entscheidender Fehler führt zum 1:1

Es war schon ein Klassiker, der den Murnauern zwei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen kostete. Dabei wurde dem TSV seine eigene Idee des Fußballs zum Verhängnis. Lang die Bälle hinten rausschlagen, das sieht man bei den Drachen ganz selten. „Das wollen wir auch nicht“, betont Coach Wagner, „aber es gibt Situationen, in denen man es einfach machen muss.“ Eine solche ereignete sich kurz vor Schluss. Die Platzherren versuchten, sich dem nun hohen Pressing des FC auf spielerischem Weg zu entziehen. Stattdessen folgte der Ballverlust und Sekunden später ein Foul: Freistoß zwei Minuten vor dem Ende, zentrale Position mit 19 Metern Torentfernung. Ein Traum für jeden Standardschützen wie Neuhaderns Tobias Flechsig. Der Linksfuß trat an, der Ball segelte mustergültig über die Mauer und rein ins rechte Toreck. Das 1:1, zugleich der Endstand.

Flatterball bringt Murnau in Führung

Schmeckte Wagner entsprechend wenig. Das junge Alter seines Teams wollte er für diese Szene nicht gelten lassen. „Auch ein 18-Jähriger weiß, dass er die Kugel da einfach raushauen muss.“ Dann hätte das Tor von Bastian Adelwart wohl genügt. In Minute 55 hatte er die Murnauer mit etwas Glück in Führung gebracht. Sein Schuss aus rund 20 Metern gehörte keinesfalls der Kategorie „unhaltbar“ an. Seinen Flatterball hätte der FC-Keeper locker mit zwei Fäusten parieren können, doch er nahm zur Freude der Murnauer nur eine und schlug vorbei.

Leistungssteigerung wird nicht belohnt

Es war die Belohnung für die Leistungssteigerung der Gastgeber. Die hatten ihren Coach nämlich in Hälfte eins mächtig enttäuscht. „Das war viel zu wenig, überhaupt nicht unser Anspruch.“ Offensivtrieb, Aggressivität, Lautstärke – all das bemängelte Wagner. Besserte sich zwar im zweiten Abschnitt und mündete in Chancen zum 2:0, vereitelte aber nicht die Kritik des Coaches: „Nach der Pause zeigen wir unser wahres Gesicht. Aber warum nicht von Anfang an? Da muss sich die Mannschaft selbst hinterfragen.“

Damit verliert der TSV mehr und mehr den Anschluss an die Aufstiegsplätze. „Unentschieden bringen dich nicht weiter“, betonte Wagner und rannte los gen Kabine. Nun störte der Regen doch.