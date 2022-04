Der Titel-TÜV

Von: Andreas Mayr

Wer jubelt am Ende? Sind es die Murnauer Fußballer um ihren Keeper Felix Schürgers oder doch einer der drei Kontrahenten, die noch übrig sind? © Andreas Mayr

Ein Blick auf Stärken und Mängel der Mannschaften, die sich um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga 1 streiten - TSV Murnau, FC Deisenhofen II, Lenggrieser SC und ASV Habach.

Murnau – Gerade eine Woche ist die zweite Saisonhälfte der Kreisliga 1 alt – und schon marschiert die Liga auf ein Finale furioso zu. Vier Klubs streiten sich um den Titel, der gleichzeitig den Zugang zur Bezirksliga öffnet. Vom Niveau gehören Murnau, Deisenhofen II, Lenggries und Habach alle dorthin. Der TSV hält die Spitzenposition und hat die beste Ausgangslage mit noch einem Nachholspiel in der Hinterhand. Doch in wenigen Wochen kann alles anders aussehen. Drei Punkte liegen zwischen den Plätzen eins und vier. An diesem Samstag tritt Murnau in Waldram an (15 Uhr), bevor zwei Topspiele gegen Lenggries und Deisenhofen folgen. Zeit, näher auf diesen Vierkampf zu blicken. Der Tagblatt-Titel-TÜV:

TSV Murnau

Vorzüge: Super ausgebildete, junge Spieler, ein Kern aus Routiniers, mit Georg Kutter den besten Kicker der Liga, unterhaltsamer Angriffs-Fußball, viele Alternativen aus der U19 und Training ohne Ende – die Liste von Murnaus Stärken ist lang und beliebig erweiterbar. Der TSV hat sich mit seinem Offensivsystem in die Pole Position geschossen. Opfer waren unter anderem Deisenhofen (6:2) und Lenggries (7:0). „Die Unbekümmertheit“ seiner Jugend schätzt Trainer Tim Schmid als größten Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Mängel: Die Konstanz des Teams. So stark die Bilanz gegen die Top-Teams ist: Murnau patzte bereits mehrmals in Duellen mit Klubs aus dem Mittelfeld. Typische Symptome einer jungen Mannschaft. Teilweise stehen sechs A-Jugendliche zeitgleich auf dem Feld. „Qualitativ aber kein Nachteil“, betont Schmid.

FC Deisenhofen II

Vorzüge: Das Beste kommt noch. Heißt es zumindest in Deisenhofen. Traditionell dreht die FCD-Reserve in der Rückrunde auf, warnt Tim Schmid. Nur lief in dieser Saison auch die Hinrunde gut. Murnau und Deisenhofen sind Spiegelbilder, was System, Ausbildung und Teamstruktur angeht. Für eine Zweite Mannschaft verfügt der FCD über eine eingespielte Stammformation.

Mängel: Die Deisenhofener Auswärtsschwäche. Mit sieben Punkten aus sechs Partien belegt der Klub nur Platz acht – und muss im Rest der Saison häufiger auswärts als daheim ran. Unter anderem verlor der FCD in Holzkirchen und Polling. Für Schmid keine Überraschung, weil er die Probleme kennt: „Für viele Spieler ist es das erste Jahr Herren-Fußball.“ Da seien Ausrutscher gegen nominell schwächere Teams normal.

Lenggrieser SC

Vorzüge: Zunächst der Trainer: Stefan Simon, der den LSC mit Bruder Georg betreut. Sie kommen aus Gaißach, spielten beim Lenggrieser Lokalrivalen auch in der Bezirksoberliga. Beim FC Bayern coachte Stefan Simon zeitweise eine Jugendmannschaft, was den Lenggrieser Erfolg mit jungen Spielern erklärt. Simons Motto: Spielen, nicht bolzen. Mit den Gerg-Brüdern Jakob (Dauerläufer) und Matthias (Organisator) schultern zwei starke Oldies viel Last.

Mängel: Die Abschlussschwäche, die noch schwerer wiegen könnte, da jetzt Torjäger Maximilian Scheck (13 Treffer) verletzt ausfällt. Bisweilen geht’s in der jungen Abwehr sehr chaotisch zu. Zudem: Lenggries schwächelt gegen die direkte Konkurrenz, hat erst ein Duell gegen die Mitfavoriten gewonnen (4:1 gegen Habach).

ASV Habach

Vorzüge: Der ASV ist mehr als ein Fußballteam – dahinter steckt eine Gemeinschaft, ein Dorf, das seit Jahren oben mitmischt. Praktisch alles am Habacher Spiel lässt sich mit dem Wort „Wucht“ umschreiben. Die Abwehr kassiert weniger Gegentore als alle anderen. Vorne schiebt Ex-Viertliga-Spieler Felix Habersetzer vieles an, das unter anderem Torjäger Maximilian Nebl (13 Tore) verwertet.

Mängel: Es sind die Ausrutscher gegen die Kleinen, die Habach ins Straucheln brachten. Niederlagen gegen Polling und Waldram erlaubte sich keiner aus den Top-Vier. Zudem ist der Kader nicht der breiteste und jüngste. Ausfälle verkraften die anderen Spitzenklubs besser.