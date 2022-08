Der Wunsch nach Spaß: SV Uffing begibt sich in ein neues Zeitalter

Von: Andreas Mayr

Hat riesige Freude daran, mit der Ersten Mannschaft der Uffinger zu arbeiten: Coach Florian Neuner. FOTO: AM © AM

Kleiner Kader, kleine Ansprüche: Der SV Uffing spricht nicht mehr über Aufstieg oder Relegationsrunden. Die Gaudi soll beim Kreisklassisten im Vordergrund stehen.

Uffing – Es gab Zeiten, da mussten sie in Uffing ihr Personal auf drei Mannschaften verteilen. Diese Hochphase, die im Kreisliga-Aufstieg gipfelte, klingt gerade ab, und der SV Uffing leidet nun den ganz normalen Alltag der Dorfvereine. „Wirklich einen kleinen Kader“ habe er zur Verfügung, sagt Florian Neuner, der neue Trainer. Höchstens 13 Spieler, die er fest zum Kreisklassenkader zählt, stehen zur Verfügung – die beiden Schwerverletzten Christoph Seidl und Martin Weingand ausgeklammert.

Aber die stoßen ohnehin erst irgendwann in 2023 zur Mannschaft. Vor dem Saisonstart in Bad Kohlgrub spricht in Uffing niemand mehr über Aufstiege, Relegationsrunden und Höhenflüge. Beim SVU, dem größtem Verein im Dorf, suchen sie nach der ureigensten Motivation für Amateurfußball: nach dem Spaß.

„Mit Gewalt in die Aufstiegsrunde zu drücken, ist ein Schmarrn. Unser Ziel ist es, richtig Spaß zu haben. Dann kommt alles von alleine zurück.“

Neuner ist in dieser Rubrik der perfekte Mann. In seiner aktiven Zeit vereinte der Techniker wie kaum einer fußballerisch geniale Momente mit der nötigen Gaudi neben dem Feld. Er findet: „Mit Gewalt in die Aufstiegsrunde zu drücken, ist ein Schmarrn. Unser Ziel ist es, richtig Spaß zu haben. Dann kommt alles von alleine zurück.“ Uffings Trostlosigkeit der vergangenen Saison war ein Produkt der Umstände. Der Verband stufte den Klub nach der Corona-Saison eine Klasse tiefer ein, woraufhin Top-Spieler (Georg Kutter) zum Lokalrivalen ging. Nie erholte sich Uffing von diesem Rückschlag, verlor Spiele, versiebte Chancen. Wie ein grauer Schleier hing die Altlast über dem SVU.

Mit Neuner bricht nun ein neues Zeitalter in Uffing an. Nachwuchsarbeit ist ein großes Thema. So verlässlich die Quelle in Zeiten der JFG Staffelsee sprudelte, ein paar Jährchen wird es dauern, bis wieder ein großer Schwung nachkommt. So lange überbrückt der Verein mit den Verbliebenen der großen Tage. Der Trainer sagt: „Mit dem Kader ist es schwierig zu planen.“

„Das sind brave Buam, die machen alles mit. Das ist brutal, ein super geiler Haufen.“

In der Vorbereitung halfen regelmäßig die verlässlichsten Kräfte der Reserve – Nicolas Reising, Joscha Schütz, Matthias Buchberger – aus. So wird es auch im August, dem Urlaubsmonat, noch laufen. „Die werden oft dabei sein.“ Zwischendrin streckte auch das Coronavirus einen Teil des Teams nieder. Uffing musste ein Testspiel absagen. Dennoch hat Neuner die Arbeit mit der Mannschaft „super getaugt“. Anfangs plagten ihn Zweifel, ob sie ihn respektieren würden, wo er doch mit manchem noch gekickt hat und oft im Sportheim mit vielen zusammen gesessen war. Die Sorge verpuffte. „Das sind brave Buam, die machen alles mit. Das ist brutal, ein super geiler Haufen“, sagt der frühere Mittelfeldregisseur.

Die Ergebnisse der Mini-Truppe fielen ordentlich aus. Bei Kreisliga-Aufsteiger Rottenbuch gewann der SVU 2:0, gegen die ähnlich starken Bernbeurer holte er ein 3:3. Das Toreschießen geht auch wieder ein Stück leichter vom Fuß. Gegen Hohenpeißenberg etwa schepperte es fünfmal (5:0). „Ich bin froh, dass wir viele Chancen haben“, sagt Neuner. Kurz vor dem Start sieht der Coach bereits mehrere Fußballer in Top-Verfassung. Innenverteidiger Florian Schweiger hat sich nach einem schwachen Jahr brutal gesteigert. „Der Flori ist wieder eine Macht da hinten.“ Simon Gerg erlebt er im körperlichen Ausnahmezustand. „ So fit war der noch nie.“ Beste Voraussetzungen für ein spaßiges Jahr in der Kreisklasse. (ANDREAS MAYR)

Der Kader

Ferdinand Renner, Julius Schnürer, Stefan Resch, Florian Schweiger, Philip Jarosch, Kilian Wiehle, Joschua Schütz, Martin Weingand, Felix Hoffmann, Simon Gerg, Christian Englbrecht, Christian Großklaus, Dominik Mayr, Dominik Strauß, Martin Flöß, Matthias Buchberger, Christoph Seidl, Franz Matschl, Benedikt Gareis, Florian Popp, Leon Müller