GAP-Fan Dominik Suttor: „Ich freue mich auf die Spiele gegen Murnau, die gewinnen wir“

Von: Oliver Rabuser

Überzeugt vom 1. FC: Dominik Suttor. © Volk

Dominik Suttor drückt am Mittwochabend dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen die Daumen. Im Interview spricht der Fan über das Derby.

Garmisch-Partenkirchen - Dominik Suttor ist vielen in der Region ein Begriff als leidenschaftlicher Fan des SC Riessersee, den er auch als Fanbeauftragter unterstützt. Doch Suttor beschränkt sich nicht nur auf eine Sportart, auch beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen sieht man den aktiven Handballer in steter Regelmäßigkeit am Platz. Früher hat ihn der Opa an den Gröben mitgenommen, jetzt sieht er sich alle Heimspiele an, soweit keine anderen Belange dagegen sprechen.

Wie zufrieden sind Sie mit dem neuen Kader? „Das ist noch zu früh zu sagen, da man erst mal das Niveau der gesamten Liga kennenlernen muss.“

Was trauen Sie dem 1. FC zu? „Um den Wiederaufstieg mitzuspielen wäre super. Aber im oberen Drittel dabei zu sein und wieder ein paar mehr Siege zu sehen, wäre ja auch schon etwas.“

„Es wird wichtig – im Vergleich zum vergangenen Jahr – mehr Struktur ins Angriffsspiel zu bringen.“

Auf welches Spielfreuen Sie sich am meisten? „Auf die Spiele gegen den TSV Murnau, die wir gewinnen werden.“

Wie sieht die Abschlusstabelle aus? „Der 1. FC wird gut oben mit dabei sein, Murnau wird die Klasse halten. Alles andere muss man abwarten.“

Ihr Lieblingsspieler? „Michel Naber.“

Wer sticht hervor? „Michel Naber.“

Was halten Sie vom neuen Trainer? „Es wird wichtig – im Vergleich zum vergangenen Jahr – mehr Struktur ins Angriffsspiel zu bringen. Aber ich denke, da hat man beim neuen Trainerteam schon ein paar positive Ansätze gesehen.“

„Tortechnisch für die Liga natürlich einen Maximilian Berwein. Mannschaftlich sicher auch ein Michael Rauch.“

Wo gibt’s die beste Wurst: „Unser FC-Burger ist immer ein Grund ins Stadion zu kommen.“

Diesen Spieler würde ich mir wünschen: „Tortechnisch für die Liga natürlich einen Maximilian Berwein. Mannschaftlich sicher auch ein Michael Rauch.“

Darum gehe ich zu den Spielen des 1. FC: „Ich habe in der Jugend des 1. FC kurzzeitig gespielt, aber bin dann doch beim Handball hängen geblieben. Ich würde mich nicht als den Edelfan bezeichnen, da gibt es am Gröben ganz andere, welche die Auszeichnung mehr verdient haben. Aber trotzdem versuche ich, jedes Spiel draußen zu sein und die Mannschaft anzufeuern. Das gemütliche Stadion und die Leute, die man trifft, sind immer einen Besuch wert.“ (Oliver Rabuser)