„Jetzt kann es eigentlich nur besser werden“: Desolate FCO-Frauen kassieren bittere Niederlage

Julia Arndt gelang zwar der kurze Führungstreffer, danach wurde der FC Oberau vom ESV München allerdings überrollt. © FC Oberau

„Wer 1:0 führt, der stets verliert.“ Eine alte Fußball-Weisheit, die statistisch gesehen auf wackeligen Beinen steht. Aber zum Auswärtsspiel der Frauen des FC Oberau beim ESV München-Freimann passt sie.

Oberau –Denn der Treffer von Julia Arndt in Minute 16 genügte nicht, um drei Punkte mit auf die Heimreise zu nehmen. Stattdessen setzte es eine 1:4-Niederlage für den FCO.

Am Sieg hatte das Team von Markus Schmidt auch nur kurzzeitig geschnuppert. Bereits 60 Sekunden nach dem 1:0 antwortete der ESV mit dem Ausgleich und legte in den Minuten 21 und 27 direkt nach. „Die erste Halbzeit war grottenschlecht, nichts hat geklappt“, monierte Schmidt. Fehlpässe und Schwächen bei der Ballannahme spielten dem ESV in die Karten.

Besserte sich in Hälfte zwei durch Umstellungen und Einwechslungen, änderte aber nichts am Ausgang der Partie. „Wir haben aufgrund des desolaten Auftretens verdient verloren. Jetzt kann es eigentlich nur besser werden“, übte sich Schmidt in Zweckoptimismus. ku