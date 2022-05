Dezimiert aber siegeshungrig

Von: Oliver Rabuser

Sein letzter Streich der Saison: Ohlstadts Maximilian Schwinghammer erzielt gegen Polling eines seiner drei Tore. © Oliver Rabuser

Den SV Ohlstadt plagen vor der Partie gegen die DJK Waldram Personalsorgen.

Ohlstadt – Es gibt wenige Titel im Sport, um die nur ungern gerungen wird. Einer von ihnen ist der „Pechvogel der Saison“. Ein feststehender Ausdruck für jene Athleten, die es mehrfach besonders schlimm oder auf völlig obskure Weise erwischt hat. Beim SV Ohlstadt ist dieses Etikett seit wenigen Tagen fest vergeben. An Maximilian Schwinghammer, der seinen Vollzeitjob als Torjäger des Kreisligisten in dieser Saison nicht mehr wird ausüben können.

Schwinghammer verpasste bereits die gesamte Vorrunde, nachdem er im ersten Punktspiel beim TSV Murnau nach wenigen Minuten mit der Schulter auf den Kunstrasen geknallt war. Es folgten Operation und Reha. Mit großem Erfolg. Gleich zu Beginn der Rückserie kehrte der 27-Jährige auf die Bank zurück, zwei Wochen später stand er wieder in der Startelf. Sein Hattrick beim 5:1-Erfolg über den SV Polling vor zehn Tagen schien der endgültige Schlussstrich unter eine lange Leidenszeit zu sein. Falsch gedacht. Denn nach dem erfolgreichen Tagwerk fiel Schwinghammer bei einem Zweikampf wieder auf die Schulter, diesmal erwischte es die andere Seite. Wie es aktuell aussieht mit halbwegs glimpflichen Folgen, einem angerissenen Band und einem geprellten Knochen. Die Nachuntersuchung bei einem weiteren Spezialisten steht noch aus. Am vorzeitigen Saisonende gibt’s gleichwohl nichts zu rütteln.

Doch ist Schwinghammers Ausfall für das vorletzte Heimspiel gegen die DJK Waldram nicht die einzige Sorge von Jan Tischer. Kevin Lahmeyer muss wegen einer Zerrung passen, Levent Karaca und Klaus Zach waren über die Woche erkrankt, und bei Florian Weber wäre ein wenig Schonung eigentlich vernünftiger als mit Schmerzmitteln Dienst in der Innenverteidigung zu verrichten. Für den Coach kommen die Ausfälle zur Unzeit. Er möchte keinesfalls „unnötig in den Kampf um die Relegation eingreifen“, respektive sich derlei Vermutungen hinter vorgehaltener Hand nachsagen lassen. Deswegen fordert Tischer weitere Punkte in den restlichen Matches ein. Freilich wohlwissend um die schwierige Lage im Kader. „Einigen fehlen die Körner.“

Ob der Umstände wird die Ausrichtung etwas defensiver als gewöhnlich sein. Der SVO will „aus der Tiefe kommend“ nach vorne spielen, stets gestützt auf eine stabile Abwehr. Deren wichtigstes Glied ist Jonas Fuhrmann. Der 19-jährige Großweiler ist Ohlstadts Perspektiv-Torhüter. Er soll auf Kevin Ziener folgen, der schon länger mit einem Karriereende liebäugelt und derzeit verletzt ist. Aus der Reserve, deren Spiel gegen Oberammergau verlegt wurde, schnappt sich Tischer Korbinian Sachse, Tobias Reißl und einen kurzfristig zu bestimmenden Akteur.