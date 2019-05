Dezimierter FCK Schlehdorf will gegen SV Münsing-Ammerland punkten

FCKS plagen vor wichtigem Spiel Verletzungssorgen

von Oliver Rabuser schließen

Acht Zähler Vorsprung bei noch zwölf zu vergebenden Punkten sind ein dickes Polster. Keine Frage. Doch wäre es Klaus Fahrner deutlich lieber, seine Fußballer vom FC Kochelsee Schlehdorf hätten den Klassenerhalt auch rechnerisch zu hundert Prozent sicher.

Vor dem Heimspiel gegen den SV Münsing-Ammerland an diesem Sonntag (14:30 Uhr) warnt der Trainer seine Schützlinge zumindest schon einmal vor der Konkurrenz. „Es kann sein, dass Krün und Schäftlarn einen Lauf bekommen“, betont der zum Saisonende scheidende Coach.

Damit selbst ein solches Szenario die Schlehdorfer nicht weiter tangiert, brauchen sie noch mindestens einen Sieg. „Und den wollen wir so früh wie möglich holen“, unterstreicht Fahrner. Das Problem: Zuletzt lief bei seinem Team nicht mehr viel zusammen. Im Gefühl des vermeintlich sicheren Klassenerhalts fehlte es an Konzentration und Willen. „Mit Lockerheit allein geht es halt nicht“, stellt Fahrner klar, der von seiner Mannschaft gegen Penzberg Aggressivität in den Zweikämpfen einfordert.

Personell hat der Trainer wenig Optionen. Aufgrund zahlreicher Verletzungen stellt sich das Team nahezu von selbst auf. „Aber dieses Problem hat uns ja praktisch die gesamte Saison begleitet“, sagt Fahrner. Immerhin: Sebastian Reissenweber kehrt am Sonntag in die Innenverteidigung zurück.