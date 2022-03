WSV Unterammergau: Die falsche Einstellung - „Es haperte an den Basics“

Da ist er zur Stelle: Keeper Lorenz Noll hatte aber nicht seinen besten Tag. © kögl

Josef Thiermeyer brauchte nicht lange für die Analyse: „Wir waren nicht mit der nötigen Einstellung auf dem Platz und haben wohl gemeint, das machen wir im Vorbeigehen.“

Wielenbach – Klare Worte zum Fehlstart der Unterammergauer Fußballer, die am Sonntagnachmittag in Wielenbach mit 1:3 verloren. „Es haperte halt wieder mal an den Basics wie Zweikampfstärke und Laufbereitschaft.“

Eigentlich hatten die Unterammergauer gewusst, was auf sie zukommen würde. Lange Bälle – die Spielweise ist bekannt. „Unverständlicherweise haben wir uns davon aber doch völlig überraschen lassen“, wunderte sich der WSV-Coach. „Unsere Abwehr ist damit nicht zurechtgekommen.“ Von dieser Unsicherheit ließ sich Torhüter Lorenz Noll anstecken. Er hatte den Vorzug vor Marco Diroma bekommen, weil er zuletzt immer am Bord gewesen war, der Stammkeeper hingegen beruflich passen musste. Der der junge Mann zwischen den Pfosten „hatte nicht seinen besten Tag“, urteilte Thiermeyer. Aber: „Er wurde von seinen Vorderleuten oft im Stich gelassen.“ Erst gegen Ende der Partie zeigte Noll, zu was er eigentlich fähig wäre, entschärfte zweimal spektakulär. Zu spät, da war die Partie schon gelaufen.

Beim Wielenbacher 1:0 durch Florian Lautenbacher eilte Noll aus seinem Kasten, kam aber nicht mehr rechtzeitig an den Ball, den Lautenbacher ihn ins verwaiste Tor hob. Beim 2:0 hatte der Schlussmann nach einer Ecke den Ball schon in den Händen, ließ ihn aber fallen. Oliver Weindel stocherte ihn ins Tor. Fünf Minuten später gab der Anschlusstreffer neue Hoffnung: Nach einer Ecke sprang Simon Stumpfecker unbedrängt am höchsten und köpfte ein. Lautenbachers zweiter Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt.

Unterammergau kämpfte, hatte weitere Chancen, ein Moment des Tiefschlafs in der Abwehr besiegelte dann aber die Niederlage: Felix Berghofer stellte auf 3:1. Auch er netzte danach nochmals ein, wurde aber zurückgepfiffen: wieder Abseits. Den Gästen halfen selbst beste Chancen nicht mehr. „Irgendwann haben wir dann auch den Kopf verloren“, betonte Thiermeyer. „Das hatte mit konstruktiven Fußball nichts mehr zu tun. So geht die Niederlage in Ordnung.“ (Andreas Kögl)

SV Wielenbach – Unterammergau 3:1 (2:1)

WSV: Noll – Kröker, Grotz, Korntheuer, Hartwig, Stumpfecker, A. Speer, Sebic, Reiter, T. Speer, Brauchle. – Schiedsrichter: Yunis Widholz (SC Pöcking-P.). – Zuschauer: ca. 100. – Tore: 1:0 (24.) Lautenbacher, 2:0 (33.) Weindel, 2:1 (36.) Stumpfecker, 3:1 (61.) Berghofer. – Gelb-Rote Karte: Ücker (90./SVW).