„Das wiegt nicht die Versäumnisse der ganzen Saison auf“: FC GAP II steigt direkt ab

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Sein Tor genügt nicht: Julian Bittner (r.) bringt den 1. FC II mit 1:0 in Front. FOTO: RABUSER/ARCHIV © RABUSER/ARCHIV

Unter anderen Umständen wäre ein Remis beim ASV Eglfing als Achtungserfolg gewesen. In dieser speziellen Situation aber war das 1:1 beim Tabellendritten im zu wenig.

Eglfing – Somit steigt beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen nach der Ersten auch die Reserve ab. Nächste Saison geht es in der A-Klasse weiter. In welcher Form, mit welchem Personal und Trainer, ist völlig unklar. Stefan Lorenz stellt klar, dass ein Abstieg grundsätzlich auch am Coach festzumachen ist. In diesem Falle aber nimmt sich der 51-Jährige zusammen mit seinen Kollegen raus.

Die Vorgaben wollten sich schon nach wenigen Spieltagen nicht erfüllen lassen, Lorenz nach einer ersten Bestandsaufnahme hinschmeißen. Die sich mehrenden Hilferufe an die Vereinsführung verhallten in einem Echo aus Eitelkeiten und Inkompetenz. Irgendwie wurschtelte man sich durch. Mit dem Ergebnis, dass der Coach mit der Rückserie „gar nicht so unzufrieden“ ist.

Torhüter ohne jegliches Training - nur elf Spieler zur Verfügung

Letztlich aber sei es vom Gesamtbild und den eigentlich eingeplanten Spielern „zu wenig“ gewesen. Zuvorderst um die Torhüterproblematik schien sich im Klub niemand zu scheren. In Eglfing stand mit Fabian Schultz ein Keeper ohne jegliches Training zwischen den Pfosten. Lorenz versuchte mit seinem jungen Team alles, um die Kehrtwende zu schaffen. Doch selbst zum bedeutsamen Match in Eglfing standen nur elf Spieler zur Verfügungn, plus Co-Trainer Julian Ritter und Özer Ozkan, der direkt vom Flughafen kam.

Da half es dann auch nichts, dass mit Lukas Jonietz und Julian Bittner die beide besten Fußballer des Teams für das 1:0 verantwortlich zeichneten. Zeitnah glich der ASV aus. Zudem musste Vincent Salfner nach einer Unsportlichkeit vorzeitig vom Platz. Man habe einen Punkt geholt, obgleich es schwierig war, konstatiert Lorenz. „Aber das wiegt nicht die Versäumnisse der ganzen Saison auf.“