Doppelter Doppelpack sorgt für Ohlstädter Befreiungsschlag

Aufatmen in Ohlstadt

von Oliver Rabuser

Pflicht erledigt, Talfahrt gestoppt. Der SV Ohlstadt beendet seine Negativserie von drei sieglosen Spielen durch einen 4:2-Erfolg bei der SG Hausham. Kurios: Neben Stürmer Maximilian Schwinghammer gelang auch Innenverteidiger Dominikus Zach ein Doppelpack.

Markus Eberhart sah insoweit eine Trendwende bei seinem Team, als es nach den Gegentreffern ruhig blieb. Der erleichterte Coach sprach von „Schockmomenten“, die man nach kurzen Augenblicken des Innehaltens abgeschüttelt habe. Verteidiger Zach sorgte für die erstmalige Führung. Nach einem Freistoß segelte der Ball erst einmal recht weit in den Strafraum, Schwinghammer konnte ihn aber doch noch zur Ablage verwerten – 1:0. Dem Ausgleich ging ein Ballverlust der Ohlstädter am Haushamer Sechzehner nebst Konter voraus.

Dieser Zwischenstand passte nicht wirklich zum Verlauf der ersten 45 Minuten. Der SVO hatte über ein halbes Dutzend Situationen zu verzeichnen, bei den einzig der letzte Pass nicht ankam. „Hausham hatte überhaupt keine Tormöglichkeiten“, betont Eberhart.

Doch der SVO blieb in einer „hektischen und nickligen“ zweiten Hälfte am Drücker. Schwinghammer wurde am Strafraum von Nutzinger bedient, netzte per Flachschuss ein. Wie wichtig der Torjäger für das Team ist, illustrierte der 24-Jährige auch beim Treffer zum 3:1. Bernhard Kurz hatte einen Fauxpas des SG-Torhüters im Aufbau genutzt und Schwinghammer perfekt bedient. Selbst das neuerliche Anschlusstor brachte den SVO nicht mehr ins Wackeln. Per Standard sorgten sie letztlich für die Entscheidung. Zach, der noch nie zuvor zwei Treffer in einem Kreisliga-Match markiert hatte, war per Kopf zur Stelle, als der Eckball von Nutzinger eintraf.

Eberhart zog zufrieden Bilanz: „Wir haben uns im Stress der zweiten Halbzeit als das bessere Team erwiesen, deswegen war der Sieg verdient.“ Wohlwissend, dass es bis zum kommenden Heimspiel gegen das andere Kellerkind aus Aying noch einiges an Optimierungspotenzial zu bewältigen gibt. Doch das Aufatmen beim zuletzt so geplagten Trainer hatte Vorrang. Der SVO sortiert sich vorerst wieder in der oberen Tabellenhälfte ein.