Drachen vom Thron gestoßen

Von: Andreas Mayr

Auf dem Boden der Tatsachen: Manuel Diemb und sein TSV Murnau gehen nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder als Verlierer vom Platz. Und die Tabellenführung ist auch futsch. © Andreas Mayr

Dämpfer im Meisterrennen: TSV Murnau unterliegt im Spitzenspiel FC Deisenhofen II, der nun die Tabelle der Fußball-Kreisliga anführt.

Deisenhofen – Manche Spiele fühlen sich nicht nur größer an, sie sind es auch. Das merkt man oft an Nebensächlichkeiten. Zum Beispiel an den Gästen am Deisenhofener Sportplatz. An den Gittern des Käfigs lehnten zahlreiche Bekannte, die man sonst von den Feldern des Landkreises kennt, dazu Jugendspieler in Murnauer Vereinskluft, Trainer und nicht zu vergessen etwa genauso viele, die es mit dem FC Deisenhofen hielten. Die Atmosphäre, die sich zusammenbraute, passte zum Stellenwert des Duells. Bitter aus Murnauer Sicht nur, dass lediglich eine der beiden Mannschaften diesem Spitzenspiel in der Kreisliga gerecht wurde. Und das waren die Gegner aus Deisenhofen. Während beim TSV gleich reihenweise Fußballer von ihrer besten Form entfernt kickten. 2:0 gewann die Bayernliga-Reserve und spitzt damit den Aufstiegskampf weiter zu. Zwischen dem neuen Tabellenführer aus Deisenhofen und dem Vierten Lenggries liegen nur zwei Punkte.

Dieses Duell lässt sich aus zwei Winkeln erzählen. Einmal aus der Vogelperspektive, die das große Ganze abdeckt. Und einmal mithilfe der Zoom-Linse, die zentrale Szenen unters Mikroskop nimmt. Egal welchem Erzählstrang man folgt, am endete landet man doch immer beim FC Deisenhofen und seinem Plan. Das Hinspiel hat Wunden hinterlassen, zumal Trainer Benjamin Vilus gefehlt hatte, wie er scherzhaft anmerkte. „Da war der Co der Ersten dabei, da war klar, dass wir nicht gewinnen“, witzelt der gut gelaunte Siegercoach. Sein Team zog jedoch zwei entscheidende Schlüsse aus der 2:6-Niederlage: So hoch, wie sie normal verteidigen, können sie gegen den TSV nicht, weil die Gefahr für Murnauer Überfallangriffe zu groß ist. Zweitens gilt es, Georg Kutter aus dem Spiel zu nehmen. „Einer, der definitiv Bayernliga spielen könnte“, lobt Vilus. Deisenhofen schaffte es mit fußballerisch feinsten Mitteln, die Murnauer Maschinerie abzuschalten. Die Platzherren setzten auf Ballbesitz. Normalerweise hat kein Gegner häufiger den Ball als der TSV. Und sie verdichteten konsequent Räume im Mittelfeld. „Die Wege nach hinten – ein Wahnsinn, was die Jungs heute abgeliefert haben“, lobt Vilus. Über 90 Minuten blieb ein Schuss von Benedikt Hausmann nach einem Freistoß die einzige Großchance für die Drachen. Auch Michael Adelwart, Abteilungsleiter beim TSV, hatte zu konzedieren: „Sie sind schon gut gestanden.“

Gleichwohl verwies er auf die Schlüsselszenen, die ebenfalls pro Deisenhofen ausfielen. Zunächst das 1:0 von Markus Mayer, der eine starke Anfangsphase krönte. Dieses Spiel mit seinem Gewicht, so fühlte es sich an, war anfangs zu schwer für Murnau. „Das Gegentor war unser Aufwacher“, sagt Adelwart. Mayer gehört zur Fraktion der FC-Oldies, die eigentlich zur stark für eine Kreisliga sind. Der 32-Jährige war Stammspieler in der Landesliga und versenkte den Ball von rechts mit der Innenseite aus etwa 20 Metern im Kreuzeck. „Ein geiles Tor“, lobt selbst Adelwart. Auch danach kam Deisenhofen noch zu gefährlichen Szenen, darunter einem Freistoß an den Pfosten.

In der Halbzeit tat sich bei Murnau was. Die Sicherheit schoss zurück in die Beine und Köpfe. „Du hast gemerkt, dass was geht“, sagt Adelwart. Allerdings raubte das 2:0 sämtlichen Schwung. Nach einem Abspielfehler von Elias Richter duellierten sich Benedikt Hausmann und Fabian Giesen im Sprint. Erfahrung gegen Athletik. Giesen fuhr seine Hände aus, Hausmann legte ihn danach. Eine knifflige Szene, die die Mehrheit am Platz eher als Offensivfoul wertete. Schiedsrichter Simon Krystkowiak, der angenehm viel Körperkontakt zuließ, entschied jedoch auf Elfmeter. „Er macht alles falsch“, klagt Adelwart, stellt aber klar: „An ihm lag’s nicht alleine.“ FCD-Coach verweist auf die Kontersituation und den großen Abstand zur Szene. „Das ist für ihn brutal schwierig zu sehen. Mit Linienrichter ist es einfach.“ Noah Kotb verwandelte den fälligen Strafstoß und schoss Murnau auf Rang zwei zurück.