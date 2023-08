Duell zweier starker Aufsteiger – Garmisch-Partenkirchen zu Gast beim TSV Kastl

Von: Oliver Rabuser

Kann er spielen oder nicht? Momo Ndiaye laboriert an einer leichten Muskelverletzung. FOTO: Rabuser © Rabuser

Der FC Garmisch-Partenkirchen ist seit der Rückkehr in die Landesliga in der Erfolgsspur. Gegen Kastl will der Aufsteiger die Form weiterführen.

Garmisch-Partenkirchen – Drei Spiele, sieben Punkte: Das ist die schmucke Bilanz des 1.FC Garmisch-Partenkirchen. Für einen Aufsteiger ist das ein Saisonstart à la bonne heure. Welch Aussagekraft diese Ausbeute hat, ob sie mehr dem Können des 1. FC oder dem der Gegner zuzuschreiben ist, zeigt sich in den kommenden Partien. Beim TSV Kastl bekommen es die Werdenfelser mit einem Herausforderer zu tun, der Parallelen zu den Werdenfelsern aufzeigt: Souveräner Aufsteiger, junge Mannschaft, sechs Punkte zum Auftakt.

Doch nicht nur sportlich wird das Duell eine Herausforderung, denn am Samstag heißt es, früh aufstehen für die Elf von Florian Heringer. Bereits um 9.30 Uhr setzt sich der FC-Tross am Gröben in Bewegung, um die rund 200 Kilometer in den Landkreis Altötting abzuspulen. Für die meisten Spieler nichts wirklich Besonderes; das kennen sie aus drei Jahren Landesligazugehörigkeit. Auch nach Sonthofen, Illertissen oder Neuburg galt es, zeitig aufzubrechen. Der Coach muss sich an derlei Exkursionen erst wieder gewöhnen. „Bei mir ist es eine Zeit lang her mit den weiten Fahrten“, blickt Heringer auf seine aktive Zeit zurück. Wichtig ist nur, dass es nicht zu eng mit dem Anstoß wird. Ein mögliches Stocken im Verkehr ist in der Fahrzeit bereits einkalkuliert. Aus guten Grund verlängerte Heringer den Vorlauf nochmal um ein kleines Zeitfenster. „Spazieren gehen, Beine lockern, Platz besichtigen“, nennt er wichtige Abläufe bei der Spielvorbereitung. Alles, damit seine Mannen von Beginn an wach sind. Heringer erinnert daran, dass Kastl beim Gastspiel in Pullach zur Pause mit 2:0 in Front lag – losgelöst von der späteren 2:4-Niederlage. Zudem wird der Gastgeber auf die Unterstützung von außen bauen können. „Es werden viele Zuschauer kommen“, ist der FC-Coach überzeugt.

Über das Potenzial der Platzherren hat sich der 39-Jährige per Videos und persönliche Kontakte schlau gemacht. Das Ergebnis: Kastl spielt variabel, weiß „gute Umschaltmomente“ zu nutzen. Heringer betont in diesem Kontext die Unabdingbarkeit einer „ausreichenden Restverteidigung“. Um die nicht aufs Spiel zu setzen, erwägt er eine in Teilen etwas defensivere Ausrichtung. „Könnte sein, dass wir gegen den Ball etwas tiefer agieren.“ Momo Ndiaye ist im FC-Team jener Akteur, der in diesem Bereich enorm wertvolle Arbeit leistet. Die unaufgeregte Spielweise des 30-Jährigen schwappt positiv auf seine jungen Mitstreiter über. Doch ausgerechnet jetzt zwickt’s bei Ndiaye. Gegen Neufraunhofen musste er zur Pause raus – leichte Muskelverletzung. Heringer hofft aber dennoch, dass Ndiaye nach einwöchiger Trainingspause wieder einsatzbereit ist. „Entscheiden wir beim Aufwärmen.“

Fraglich ist zudem, ob David Salcher gegen Kastl mitwirken kann. Der Stammkeeper plagt sich mit einer Mandelentzündung herum. Mutmaßlich werden Jakob Erhard und Daniel do Rosario die Handschuh-Fraktion bilden. Jakob Jörg nimmt den Platz von Ludwig Scherer (USA-Studium) in der Abwehrkette ein. or