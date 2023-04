1. FC Garmisch-Partenkirchen: Eigene Hausaufgaben erledigen

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Zurück im Kader des 1. FC Garmisch-Partenkirchen: Christoph Schmidt (l.) ist rechtzeitig zum Saisonendspurt in der Bezirksliga wieder fit. © Andreas Mayr

Die Frage, ob der 1. FC Garmisch-Partenkirchen nach nur einer Saison Unterbrechung in die Landesliga zurückkehrt, stellt sich inzwischen nicht mehr.

Garmisch-Partenkirchen – Es geht allein um den Zeitpunkt. Wann wird die Elf von Florian Heringer als Aufsteiger bestätigt, und wann beginnen am Gröben die ersten Festivitäten? Schon an diesem Wochenende sind die Aussichten nicht ganz schlecht. Die beiden einzig verbliebenen Verfolger stehen vor knackigen Aufgaben. Dass es tatsächlich so einfach wird, daran möchte der Trainer aber nicht so recht glauben. „Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ich glaube nicht, dass sowohl Bad Heilbrunn als auch Haidhausen ihre Spiele verlieren.“

Darüber hinaus müssen nicht nur die Ergebnisse auf den anderen Spielfeldern passen. In der Marktgemeinde gastiert mit dem FC Hellas München ein Gegner, der um sein sportliches Überleben in der Fußball-Bezirksliga kämpft. Das weiß auch Heringer. „Sie brauchen unbedingt Punkte.“ Und die hat der 1. FC zuletzt vor heimischen Publikum gerne mal abgegeben. Mit Ausnahme der vergangenen Partie gegen Raisting (1:0) endeten alle Heimspiele 2023 mit einem Unentschieden.

Nicht so das Hinspiel, in dem der Garmisch-Partenkirchner mit einer famosen Schlussoffensive die Führung der Hellenen in der Nachspielzeit noch in einen Dreier ummodelten. „Wir hatten diese Saison drei sehr dreckige Siege – das war einer davon“, betont Heringer und vervollständigt die Aufzählungen mit den Matches in Neuried und Denklingen. Alles Auswärtsspiele mit Widrigkeiten, denen man auf unterschiedliche Weise Herr wurde. „Den Kampf anzunehmen, wenn es spielerisch nicht so läuft, zeichnet die Mannschaft heuer aus“, hebt der 38-Jährige eine der Stärken des Teams hervor.

Denn wer weiß, wann richtig gepflegtes Rasenschach wieder einmal zu bewundern sein wird. Unmittelbar nach der Winterpause nahm die Witterung unguten Einfluss auf die Plätze. Doch auch die Spieler fahndeten bisweilen erfolglos nach der Leichtigkeit der Vorrunde. Der Blick auf die Tabelle, das nahende Ziel, natürlich aber auch die ohne Unterlass auftretenden Verletzungen. Das alles spielt fraglos eine Rolle. Dass der FC trotz allem unbesiegt blieb, unterstreicht die hohe Qualität der Mannschaft.

Die erfährt am Samstag massiven Zuwachs. Kevin Hock hat seine Rot-Sperre abgesessen, Florian Langenegger die Verhärtung des Hüftbeugers aufgeweicht und Christoph Schmidt seine Zerrung im hinteren Oberschenkel überstanden. Lange genug hat’s gedauert. Vielleicht war es ja ein bisserl mehr. „Hätte auch ein kleiner Muskelfaserriss sein können“, sagt Heringer in Erinnerung an die Ultraschallbilder. Nun ist das Trio zurück, für einen Startelf-Einsatz reicht es aber noch nicht. Aus zweierlei Gründen: Die Ersatzleute haben sich aufgrund ihrer gezeigten Leistungen weitere Einsatzzeit verdient. Außerdem steigt der FC ja so oder so auf. „Wir haben den Luxus, nichts riskieren zu müssen.“ Wer nicht gleich drankommt, nimmt’s gelassen.

Nicht zuletzt der 7:0-Erfolg in Großhadern habe losgelöst vom Potenzial des Gegners für „viel Leichtigkeit“ gesorgt. Heringer kann erstmals in der Rückrunde einen vollständigen 20-Mann-Kader aufbieten und so „je nach Spielstand gut reagieren.“