Ein Sieg der Geduld: TSV Murnau gewinnt erstmals in Miesbach

Von: Andreas Mayr

In Deckung! Der Murnauer Kevin Diemb zieht ab, Miesbachs Robert Mündl stellt sich dem Ball entgegen. © Scholler

Endlich hat‘s geklappt: Der TSV Murnau verscheucht die Geister der Vergangenheit und holt einen Dreier in Miesbach.

Miesbach/Murnau – Egal wie die Runde am Ende ausgeht, die Geister der Vergangenheit verscheuchen die Murnauer Fußballer gerade gekonnt aus ihren Köpfen. Unter Trainer Tim Schmid hatten sie bisher noch kein einziges Mal den SV Miesbach bezwungen. Gerade die Auswärtsspiele endeten gerne mit Enttäuschungen für die reiselustigen Fans der Drachen. Alleine wegen der Vergangenheit wollte Schmid auch nicht von Pflichtsieg sprechen nach dem 3:1 am Samstag. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, resümiert der TSV-Coach. Nach Waldram zerschellt nun schon die zweite Negativserie an der Wucht der jungen Murnauer.

Solche Spiele sind es, die wie ein Wachstumsschub für junge Mannschaften wirken. An ihnen lässt sich ablesen, wie es um eine Mannschaft bestellt ist. 0:1 lagen die Murnauer zurück. Der Gegner bot wie im Hinspiel das volle Programm an: ausgeklügelte Defensivstrategie inklusive Sonderbewachung für Georg Kutter sowie einer körperbetonten Gangart (in Hälfte eins vier Gelbe Karten). „Sie machen das gut“, lobt Schmid die Miesbacher. Während im Hinspiel ein solch tief stehender Gegner noch eine Besonderheit war, mit der man den TSV erschrecken konnte, hat die Mannschaft genug Lern- und Lehrstunden hinter sich, wie sie damit umzugehen hat. In erster Linie mit Geduld. „Wir wollten weiter Fußball spielen, auch wenn der Platz nicht der einfachste war.“

Natürlich profitierte dieses Mal Murnau ein wenig vom Spielglück, das bei den meisten Partien eine Rolle spielt. Bereits vor dem Treffer von Markus Weinbacher hatte der SVM eine riesige Chance ausgelassen. „Steht es 0:2, wird es richtig schwer“, sagt Schmid. Dankeskarten für die entscheidende Parade nimmt Felix Schürgers entgegen.

Und selbst beim Ausgleich profitierten die Gäste von einem Hauch des Schicksals. Ein abgeblockter Ball landete bei Elias Richter, der ihn, von einem Miesbacher abgefälscht, ins Tor schoss. Sein Spezl Bastian Adelwart dribbelte sich fünf Minuten später durch die TSV-Abwehr und schloss zur 2:1-Führung ab. „Schmeichelhaft“, urteilten die Miesbacher. Murnau war’s wurscht. Beide Torschützen reagierten damit sportlich einwandfrei auf ihre durchwachsenen Auftritte in den Top-Spielen zuletzt, in denen sie untergetaucht waren. Ihr Coach lobt vor allem die Nervenstärke. „Es war wichtig, nicht den Kopf zu verlieren. Wir haben uns da alle reingebissen.“ In der Nachspielzeit belohnte Dominik Hoch die Murnauer mit dem dritten Treffer.

Ein Sieg am Mittwoch gegen Bad Kohlgrub vorausgesetzt, könnte sich der TSV nächsten Samstag entspannt als Spitzenreiter das Topspiel in Habach zu Gemüte führen. Der ASV trifft auf Deisenhofen und könnte Murnau wertvolle Schützenhilfe leisten.