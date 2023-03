Eine Frage des Willens - Auf Murnau wartet in Wolfratshausen eine schwierige Aufgabe

Von: Andreas Mayr

Teilen

Fehlt weiterhin: Bastian Adelwart (r.) wollte wieder trainieren, seine Sprunggelenksverletzung verhinderte das. F: MAYR © Andreas Mayr

Der TSV Murnau ist weiter auf Aufstiegskurs. Mit einem Sieg gegen den BCF Wolfratshausen können sich die Aufsteiger Platz zwei zurückerobern.

Murnau – Der Prozess der Ankunft ist abgeschlossen. Martin Wagner kennt jetzt sämtliche Namen seiner Spieler. Am Montag kamen noch die A-Jugendlichen hinzu. „Da wird’s schwierig“, scherzt der Trainer. 28 Mann standen auf dem Platz. Es gab ja auch viel zu trainieren mit Blick auf das Wochenende. An diesem Samstag (14 Uhr) fährt der TSV Murnau nach Wolfratshausen zum Oberlandduell.

Derby wollen sie das gar nicht nennen. Über Jahrzehnte gab’s quasi keine Anknüpfungspunkte. Der BCF verbrachte Jahre in der Bayernliga. Eine Gegend, die Murnau nur aus der Zeitung kennt. Wagner selbst stand in dieser Liga auf dem Platz. Für den BCF. Für ihn wird das am Samstag ein Ausflug in die Vergangenheit.

In der Gegenwart trainiert er eine junge und zugleich leichte Mannschaft. In der vergangenen Woche gegen Penzberg war schon offensichtlich, dass zwei unterschiedliche Gewichtsklassen gegeneinander angetreten waren. Ohne Georg Kutter im Mittelfeld hatte die „TSV-Jugend“ große Mühe gegen die Penzberger Muskelpakete. Das Thema erörterte Wagner mit Blick auf Samstag schwerpunktmäßig. Denn im Wolfratshauser Kader steht mit Mustafa Kantar „eine Kante“. Ein Routinier mit vielen Spieljahren im hochklassigen Bereich. 35 ist er – und damit beinahe so alt wie Murnaus Innenverteidiger zusammen. Seine Wege bei Standards sind berüchtigt, seine Präsenz enorm. Mit Kollege Jona Lehr, noch so ein hochtalentiertes Überbleibsel aus Bayernliga-Tagen, steht einer im Kader, der die Flanken punktgenau treten kann. Für seine Youngster sind das genau die richtigen Gegenspieler, „dass sie sich an die Härte im Herrenbereich gewöhnen“. Oft gehe es nicht um die fehlenden Kilos und Zentimeter. „Es ist Willenssache. Ich erwarte, dass meine jungen Burschen mit dem letzten Willen die Zweikämpfe führen.“

Unter Wagner hat der TSV ein neues Stadium erreicht. Etwaige Ambitionen Richtung Landesliga haben die Murnauer beiseite geschoben. „Seit ich da bin, ist kein einziges Mal das Wort gefallen.“ Und mit diesem Wort meint er Aufstieg. „Der erste Platz ist weg“, sagt Wagner, vergeben an den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Dahinter bringt sich gerade Haidhausen in Stellung. „Mit den Ausfällen geht es uns weniger um die Tabelle“.

Der Stotterstart ins neue Jahr ist kein Murnauer Phänomen. Alle drei FC-Verfolger tun sich schwer, zurück zu alter Form zu finden. Die Gründe sind vielfältig. Lange Pause, ausgeglichene Liga, Platzverhältnisse nach dem Winter. Beim TSV kommen die individuellen Problemchen dazu, etwa die Sache mit dem Toreschießen. Bastian Adelwart, den sie im Training erwartet hatten, muss weiter aussetzen. Zwei weitere Spieler – Tadeus Henn und Laurenz Schneider – fehlen beruflich. Doch nach Wochen mit schlechten Neuigkeiten, gibt es auch eine hocherfreuliche: Roman Trainer, im August mit Kreuzbandriss ausgefallen, ist zurück im Training. (am)