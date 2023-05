Eintrag in die Geschichtsbücher: WSV Unterammergau steigt erstmals in die Kreisliga auf

Teilen

Das erlösende 1:0: Stefan Wagner (2.v.r.) brachte den WSV gegen Bad Kohlgrub auf Titelkurs. © Andreas Kögl

Es ist geschafft! Nachdem es in den beiden vergangenen Spielzeiten hauchdünn nicht gereicht hatte, schrieb die aktuelle Mannschaft des WSV Unterammergau nun endgültig Vereinsgeschichte.

Unterammergau – Zum ersten Mal im 53-Jährigen Bestehen der Fußballsparte gelang dem Klub nun der Sprung in die Kreisliga. Entsprechend bis spät in die Nacht hinein erklangen lautstarke Jubellieder im Ammertal. „Campione, Campione – Ole, Ole, Ole“ und „We are the Champions“ wurden immer wieder angestimmt.

Ausschlaggebend war dafür der 3:0-Erfolg im Saisonfinale gegen den Erzrivalen vom FC Bad Kohlgrub. Belanglos wurde dadurch auch das nicht gerade als Fairplay zu bezeichnende Vorgehen des Kontrahenten MTV Dießen, der im Liveticker bis zur 76. Minute ein torloses Spielergebnis vorgegaukelt hatte, obwohl zu diesem Zeitpunkt schon der 6:0-Endstand Bestand hatte. „Ein absolutes Unding“, zeigte WSV-Abteilungsleiter Leonhard Gansler keinerlei Verständnis für dieses Vorgehen. „Ich weiß nicht, was da bei denen so vorgeht.“

Vorsicht Bierdusche: Das letzte Bild von Coach Josef Thiermeyer (2.v.r) in trockenen Klamotten. © Andreas Kögl

War aber egal, weil der WSV sein Schicksal in die eigene Hand nahm. Dass sich der Spitzenreiter der Meisterrunde Gruppe C den Titel keinesfalls mehr nehmen lassen wollte, egal was da zeitgleich am Ammersee vor sich ging, zeigten die Unterammergauer vom Anpfiff weg. Früh attackierten sie die Gäste und versuchten, sie unter Druck zu setzen. Das führte schnell auch zu guten Möglichkeiten. Der Versuch von Ferdinand Brauchle nach sieben Minuten ging etwa einen Meter über die Querlatte, Robin Reiters Schuss nur knapp einen halben. Der WSV näherte sich der Führung an. Doch um ein Haar hätte Kohlgrubs Josef Niklas den Spielverderber gemimt und den Verlauf auf den Kopf gestellt. Nach Ballgewinn in der Mitte der gegnerischen Hälfte kam er zum Abschluss, scheiterte aber an WSV-Keeper Marco Diroma.

Zwei Minuten später folgte die verdiente Führung der Platzherren. Lukas Klemm behielt im zahlreich besetzten Strafraum der Gäste die Übersicht und legte den Ball zurück zu Stefan Wagner. Dessen überlegter Schuss schlug flach im linken Eck ein. Wagner scheint mit den Kohlgrubern wohl seinen Lieblingsgegner gefunden zu haben, war es doch sein dritter Treffer im vierten Duell dieser Saison. Und beinahe hätte er sogar einen Doppelpack geschnürt, seinen Kopfball entschärfte aber FC-Schlussmann Nicolas Franz mit den Fingerspitzen.

Nach dem Seitenwechsel glänzte Niklas Gansler mit einer starken Ballan- und -mitnahme, die er mit dem vermeintlichen 2:0 krönte. Allerdings wurde diesem Treffer wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht anerkannt. Auch das machte nichts, da Reiter nach sehenswerter Einzelaktion – er ließ Johannes Büchl und Stefan Freisl das Nachsehen – mit einem strammen Schluss erfolgreich war. Den Sack zu machte dann Anton Speer mit einem glücklichen Kopfballtreffer.

Kreisligaaaa!!! Die Aufstiegshelden des WSV Unterammergau lassen sich ihre verdienten Kaltgetränke nach dem 3:0-Triumph über Bad Kohlgrub schmecken. © Andreas Kögl

Danach gab es dann kein Halten mehr bei den Unterammergauern. „Mit dem Kreisliga-Aufstieg hat die Mannschaft etwas Einmaliges, Großartiges geschafft“, jubelte der Sportliche Leiter Ludwig Hutter. „Da kann man nur unglaublich stolz sein.“ Ein großes Kompliment sprach auch der von zahlreichen Bierduschen durchnässte WSV-Trainer Josef Thiermeyer seinem Team aus. „Aber auch meinem Co-Trainer Tobias Benning, der mir sehr gut den Rücken frei gehalten hat. Jetzt ist der Druck erst einmal weg und wir können uns auf die neue Saison freuen.“

Und für die sieht Trainerkollege Oliver Pajonkowski den WSV nicht chancenlos. „Ich traue den Unterammergauern zu, die Liga zu halten. Der Sieg gegen uns war absolut verdient und genauso gerechtfertigt wie der Aufstieg. Den haben sie sich jetzt wirklich verdient.“ (Andreas Kögl)

WSV Unterammergau – FC Bad Kohlgrub 3:0 (1:0)

WSV: Diroma - Kröker, Korntheuer, Stumpfecker, T. Speer, Wagner, Gansler, A. Speer, Reiter, Klemm, Brauchle. – Ein-/rückgewechselt: Klarwein, Moser, Vogt, Donoghue

Bad Kohlgrub: Franz - Ettengruber, Meditz, Lory, Büchl, Niklas, Freisl, F. Kraus, Pajonkowski, Eisenhofer, S. Kraus. – Ein-/rückgewechselt: Trainer, Nießner, Schelle.

Schiedsrichter: Alexander Schramm (FC Traubing). – Zuschauer: 200. – Tore: 1:0 (22.) Wagner, 2:0 (55.) Reiter, 3:0 (67.) A. Speer.