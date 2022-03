Ende der Ära Saller: Neue Zeitrechnung beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Von: Oliver Rabuser

Als Kapitän in diesen unruhigen Zeiten am Gröben besonders im Fokus: Stefan Durr (l.) vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen muss jetzt vorangehen. © oliver rabuser

Wie steckt der 1. FC Garmisch-Partenkirchen den Rücktritt des langjährigen Trainers Christoph Saller fest. die neue Zeitrechnung beginnt mit der Partie gegen den VfR Neuburg.

Garmisch-Partenkirchen – Am Dienstag entschied sich Christoph Saller für den sofortigen Rücktritt. Dem Trainer war zuvor mitgeteilt worden, dass der 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit einem anderen Coach in die kommende Spielzeit gehen möchte. Nach acht Jahren und mit jeder Menge Erlebnissen, bei denen die positiven klar überwiegen.

Jetzt aber beginnt beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen eine neue Zeitrechnung. Ehe mit der Vorstellung des künftigen Trainers ein neues Kapitel geschrieben wird, soll eine interne Übergangslösung den Klassenerhalt bringen. Vorerst obliegt die Verantwortung dem bisherigen Co- und Torwarttrainer Hans-Georg „Hansi“ Huber, der von Teammanager Beqir Loshi unterstützt wird.

„Eigentlich waren alle schockiert – damit hat keiner gerechnet.“

Die Feuertaufe des Duos findet in Neuburg statt, wo der heimische VfR vergangene Woche mit einem 3:2-Auftakterfolg über den FC Kempten bis auf fünf Zähler an den 1. FC herangerückt ist. Huber geht sein verändertes Aufgabengebiet pragmatisch an. Er sei ja bei Training und Spiel ohnehin immer an Bord – und auch Loshi nie weit weg gewesen. „Aber die Verantwortung ist jetzt natürlich höher“, weiß der 34-Jährige.

Für die Spieler blieb wenig Zeit, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. „Eigentlich waren alle schockiert – damit hat keiner gerechnet“, fasst Huber die Reaktionen des Teams auf den Saller-Rücktritt zusammen. Gleichwohl glaubt der Uffinger, dass die veränderte Situation durchaus positive Folgen haben könnte. „Es ist jetzt jedem noch mehr bewusst, worum es geht.“ Huber formuliert das klare Ziel seiner Spieler: „Jeder will kommende Saison Landesliga spielen.“

1. FC Garmisch-Partenkirchen: Schlüsselspiel im Abstiegskampf nach Rücktritt von Christoph Saller

In einem ersten Schritt gilt es hierfür, den Vorsprung auf die zwei Ränge schlechter platzierten Neuburger zu wahren, bestenfalls zu vergrößern. „Wir haben gut trainiert und sind vorbereitet“, versichert Huber. Einen Vorteil des VfR ob seines Auftaktsieges sieht der früher in Ohlstadt, Murnau und Uffing aktive Torhüter nicht – im Gegenteil: „Der Wille zum Sieg wird bei uns größer sein.“ Der Mannschaft müsse nur klar sein, dass 95 und nicht 88 Minuten Fußball gespielt werden. In taktische Belange des eigenen Spiels einzugreifen, hält Huber vorerst für keine gute Idee. Wenigstens zwei Wochen lang bleibe alles wie gehabt. „Es bringt nichts, auf Biegen und Brechen etwas einzubringen. Wir müssen uns selbst erst mal finden.“

Somit geht der 1. FC mit nahezu der gleichen Formation auf den Platz wie in der Vorwoche. Einzige Ausnahme: Lukas Kunzendorf beginnt für Michel Naber. Letzterer kann als Allzweckwaffe hinten, im zentralen Mittelfeld oder auf den Außen eingewechselt werden. Für Christoph Schmidt bleibt es beim Platz auf der Bank, weil die Blessur am Bein immer noch leicht zwickt. Vorerst komplett pausieren muss hingegen Elian Schmitt wegen neuerlicher Probleme im Bereich des Schienbeins. (OLIVER RABUSER)