Endlich ohne Schmerzen – Georg Kutter trifft nach Monaten Pause bei seinem Comeback

Von: Andreas Mayr

Georg Kutter musste aufgrund einer Meniskus-Verletzung pausieren. Nun meldet sich Murnaus Torjäger gleich mit einem Doppelpack zurück.

Murnau – Auf die dunklen Tage blickt jetzt natürlich keiner mehr. Aber Georg Kutter weiß noch sehr gut, wie sich das angefühlt hat. In der Früh aufzustehen, sich auf Beine zu stellen, die einen nicht mehr tragen wollen. Nach jedem Training, sagt der Uffinger, sei er am nächsten Tag nicht mehr gescheit aus dem Bett gekommen. Am Anfang war das noch erträglich. „Irgendwann ist es nicht mehr gegangen.“

Eine halbe Saison lang spielte der Torjäger des TSV Murnau mit einem eingerissenen Meniskus im linken Knie. Wissentlich. Bereits unmittelbar nach dem Kreisligaaufstieg hatte er die Diagnose bekommen. Er hat’s ohne Operation probiert. Weil der Mann so tickt. Georg Kutter hat in der DNA Vollblutfußballer hinterlegt. Er spielt, weil er spielen will. Und er spielt auch, wenn er nicht spielen soll. Er ist ein 1000-Prozentiger. In der Winterpause hat er dann doch eingesehen, dass er in einer Sackgasse stand.

Vorigen Freitag hat Georg Kutter wieder Fußball gespielt. Also so richtig mit Trikot und Schiedsrichter – in der Bezirksliga. Er stand nur 39 Minuten auf dem Platz, aber die reichten ihm für zwei Tore. Wobei das bei Weitem nicht die wichtigste Meldung des Abends war. Die lautete: Georg Kutter spielt jetzt wieder ohne Schmerzen. „Ich hoffe, das bleibt so.“

Der Stürmer ist ein schlechter Zuschauer. Das sagt er selbst über sich. „Weil du nichts machen kannst.“ Hilflos zusehen musste er, wie die Mannschaft einfach nicht mehr gewann in der Rückrunde. Die Offensivpracht war verwelkt, und nicht wenige reduzierten Murnaus Harmlosigkeit auf sein Fehlen. Nichts, was Georg Kutter schmeichelt. Sätze wie diese hört er gar nicht gerne. Unter den Ausnahmekönnern der Gegend dürfte er der bescheidenste sein. Erfolge leitet er gerne weiter, verteilt sie auf seine Mannschaft. Der 25-Jährige macht sich gerne kleiner, als er ist. Über die schwierige Phase im Sommer sagt er heute: „Der junge Haufen hat das saugut gemacht.“

Zur Wahrheit gehört aber natürlich, dass sein Fehlen Murnau verändert hat. Jedoch nicht so, wie man das gerne und simpel erklärt. Der TSV hatte auch ohne ihn genug Talent auf dem Platz. Aber ohne ihn wirkte Murnau verwundbar. Das mag nur eine mentale Sache für die Gegner gewesen sein, dafür eine, die nicht zu unterschätzen ist. Genauso vermisste das Team seine gnadenlose Effizienz. Sein erstes Tor nach fünf Minuten gegen Brunnthal sei als Beleg herangezogen: Ein Abpraller fand den Weg zu ihm am Strafraum. Er legte den Ball auf links, zog ab – bumm und drin. „Es war relativ laut und wir haben uns gefreut wie Schwein“, sagt Kutter über den Moment.

In jedem seiner vier Spiele hat sich der TSV einen Schritt nach vorne entwickelt. Gegen Wolfratshausen eine schlechte Leistung, gegen Raisting eine gute aber keine Tore, gegen Penzberg ein Sieg aber zu viele Gegentore, nun gegen Brunnthal ein erster, beinahe tadelloser Auftritt. Jetzt haben sie auch noch Georg Kutter zurück. Auch wenn der noch bis September braucht, um wirklich fit zu sein. Also so fit, dass er wieder 90 Minuten durchhält ohne Abfall. Das sollte nicht mehr lange dauern. „Mit Kondition hatte ich noch nie Probleme“, sagt der Uffinger. Er baut schnell auf. Zur Orientierung: Erst seit zwei Wochen trainiert er wieder unter Vollkontakt. Davor, ab Juli, fuhr er vor allem viel Rad, auf dem Mountainbike.

Die Liga sollte sich noch mehr vor Murnau fürchten. Da ist gerade etwas am Anrollen. So fühlt sich das jedenfalls für die Spieler selbst an. Ihr Vertrauen in die eigene Stärke wächst gerade exponentiell. Mittendrin Georg Kutter, der einfach nur froh ist, wieder spielen zu können. „Ich hab’ nicht gedacht, dass es so gut läuft, es war ideal. Es macht richtig Spaß.“ Und was ist mit dem Druck, mit der Bürde, Tore schießen zu müssen? Den gebe es gar nicht, sagt der Torjäger.

Selbst wenn, so etwas lässt er nicht an sich heran. „Ich spiele das, was ich spielen kann. Wenn’s Tore gibt, umso besser.“ Weitere werden folgen. Alleine, weil Kutter derzeit offensiver eingeplant ist als früher. Im Sturm oder offensiven Mittelfeld stellt ihn Martin Wagner auf. Auf seiner Lieblingsposition im Zentrum herrscht Überangebot. Klar würde er gerne wieder dort spielen, aber er sieht auch die Realität. „Das muss der Trainer wissen.“ Georg Kutter wird alles mitmachen. Er ist einfach froh, dass er sein liebstes Hobby ausleben kann. Ohne Schmerzen. (am)