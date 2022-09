Energieleistung des FC Oberau belohnt - Arndt und Suppan treffen zum Sieg

Julia Arndt leitete mit dem Ausgleich die Wende ein. © FC Oberau

Trotz eines Rückstands jubelten die Frauen des FC Oberau beim Heimspiel gegen den ESV Freimann. Nach der Pause drehte die Schmidt-Elf die Partie.

Oberau – Durch den 2:1-Sieg über den ESV München-Freimann haben die Fußballfrauen des FC Oberau ihren Fehlstart in der Bezirksliga ausgebügelt. Allerdings knüpfte die Mannschaft von Trainer Markus Schmidt zunächst nahtlos an die 0:4-Niederlage in Röhrmoos an. Nach neun Minuten lagen die Gäste nach einem Fehler im Mittelfeld bereits 1:0 vorne. „Unser Rezept, defensiv und kompakt anzufangen, ist nicht aufgegangen“, räumt Schmidt ein.

Besserung brachten erst ein paar Umstellungen nach der Pause. Angelika Wichan und Antonia Müller kamen – und sorgten für Schwung. Oberau machte Druck, und Freimann kam nur noch zweimal vors Tor. Julia Arndt traf schließlich nach Flanke von Sonja Resch zum 1:1 (65.). Nur drei Minuten später versenkte Juna Suppan einen Weitschuss aus 25 Metern zum 2:1. Das reichte. „Es war ein körperlich intensives Spiel“, urteilt Schmidt und ergänzt stolz: „Wir haben mit einer Energieleistung dagegengehalten.“ (ku)