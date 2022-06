Entscheidung vertagt

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Viel Respekt, viel Vorsicht: Im Relegationshinspiel kann weder Peißenberg, hier mit Thomas Voekle (l), noch Unterammergau, hier mit Robin Reiter, einen Torerfolg feiern. © Oliver Rabuser

Mit viel Vorsicht und Respekt begegneten sich der TSV Peißenberg und der WSV Unterammergau im Relegationshinspiel. Für die Ammertaler ist das 0:0 ein gefährliches Ergebnis, reicht Peißenberg im Rückspiel aufgrund der Auswärtstorregel doch nicht torlose Remis.

Peißenberg – Der WSV Unterammergau bleibt weiter im Rennen um den Aufstieg in die Kreisliga, wenngleich das torlose Remis im Relegations-Hinspiel beim TSV Peißenberg aufgrund der besseren Chancen unbefriedigend wirken mag. Josef Thiermeyer beurteilte das Auftreten seiner Mannschaft positiv. „Sie hat ihren Mann gestanden“, lobte der Coach. „Wichtiger ist, dass wir es im Kreuz haben.“

Das Ausloten des Gegners hat mit Blick auf das Rückspiel am Samstag zu einer klaren Einschätzung geführt: Der WSV kann „auf diesem Niveau mithalten“. Für Thiermeyer hat sich die Ausgangslage in einem Punkt geändert. „Die Chancen stehen weiter 50:50, aber wir spielen zuhause.“ Soll heißen: Die Entschlossenheit vor eigener Kulisse könnte höher sein. Abwarten. Unterammergau hätte es durchaus schon am Mittwoch regeln können. Ein Freistoß von Ferdinand Brauchle zählte noch zum Warmmachprogramm für TSV-Keeper Moritz Diem. Dann aber rutschte der erste und einzige Ball durch die sehr solide Peißenberger Abwehr auf den Schlappen von Sebastian Moser. Per Fluggrätsche schloss der Routinier ab, aber Diem hielt stark. Offensiv fand der Kreisligist bis dato nicht statt. Ein harmloser Schlenzer von Ramon Messner nach 42 Minuten ging als erster Torschuss in die Statistik ein. Trotz leichter Vorteile des WSV: Die Partie war von Vorsicht und gegenseitigem Respekt geprägt.

Nach dem Seitenwechsel wurde zunächst Tobias Speers Kopfball knapp vor der Torlinie geklärt, ehe ein Freistoß von Robin Reiter haarscharf am linken Pfosten vorbei zischte. Plötzlich erhöhte der Gastgeber den Widerstand, gewann mehr Duelle in Tornähe und drang teils zur Grundlinie durch. Beim 22 Meter-Versuch von Julian Weckerle wäre es dann fast passiert. Die abgefälschte Bogenlampe landete auf dem Tornetz. Entscheidend durchsetzen konnte sich die Elf von Florian Heringer aber nicht. „Zu oft den Ball zu schnell verloren“, monierte der TSV-Trainer. Lukas Klemm versuchte es nochmals aus der Drehung, aber die Kugel sauste über den Querbalken.

„Ein Tor wäre geil gewesen“, hielt Thiermeyer fest. Aber auch so glaubt er fest an die Qualitäten seines Teams. Heringer sieht seine Mannen ebenfalls noch im Soll. „Ziel muss es sein, in Unterammergau ein Tor zu schießen. Dazu brauchen wir etwas mehr Ruhe am Ball und ein besseres Timing.“