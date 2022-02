ERDINGER Torjäger Georg Kutter: Nach Wechsel zum Rivalen in Topform - Aufstieg mit dem TSV Murnau?

Von: Dominik Mittermaier

Georg Kutter geht seit dieser Saison wieder bei seinem Herzensverein auf Torejagd - Und das mit großem Erfolg © FuPa

An Georg Kutter kommt in der diesjährigen Kreisliga 1-Saison keiner ran. Der großgewachsene Mittelstürmer verhalf den TSV Murnau mit 26 Scorern zum Herbstmeistertitel.

Murnau - Die Tabellensituation könnte in Kreisliga 1 kaum enger sein. Der TSV Murnau thront aktuell noch an der Spitze, aber ihnen bleibt keine Zeit zum ausruhen. Der SC Lenggries und die Reserve des FC Deisenhofen berühren den Spitzenreiter bereits mit den Fingerspitzen. Beide Klubs liegen jeweils mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz zwei und drei. Auch der SV Habach hat noch ein Wörtchen mitzureden. Der Viertplatzierte muss noch drei Punkte aufholen.

Der TSV Murnau hat allerdings ein Ass im Ärmel, das ganz alleine für jede Menge Tore sorgt. Georg Kutter ist mit 18 Toren und acht Assists der überragende Mann der gesamten Liga. Seine Leistungen in der Hinrunde könnten am Ende der Saison mit 15 Kästen ERDINGER Weißbier belohnt werden. Wie er sich seine zahlreichen Treffer erklären kann und was er mit dem Bier anstellen würde, verrät er im Interview mit Fussball Vorort.

Der TSV war schon immer einer meiner Lieblingsvereine

Servus Georg, das ist deine erste Saison beim TSV Murnau. Wie lautet dein persönliches Resümee für die Hinrunden?

Wir haben eine richtig geile Truppe beisammen, mit der es mega Spaß macht, gemeinsam auf dem Platz stehen. Wir haben viele verschiedene Spielertypen aus den unterschiedlichsten Altersklassen, die sich prima ergänzen. Da ist auf jeden Fall richtig viel Potential vorhanden und das Ganze wird mit dem ersten Platz in der Tabelle versüßt. Also besser hätte es nicht laufen können.

Wie kamst du nach jahrelangem Engagement beim SV Uffing nach Murnau? Was hast du dir von dem Wechsel versprochen?

Ich kenne Murnau sehr gut aus meiner Jugendzeit, da ich von der E-Jugend bis Ende A-jugend schon dort gespielt habe. Der TSV war schon immer einer meiner Lieblingsvereine, durch die Lage, die super Typen und natürlich das Engagement, welches ich schon in der Jugend von allen Verantwortlichen erfahren durfte. Und jetzt wollte ich mit den ganzen jungen Talenten einfach nochmal angreifen, um nach oben zu kommen und dafür habe ich in Murnau mehr Chancen als in Uffing. Dieser Schritt fiel mit zwar keineswegs leicht, weil meine besten Freunde aus Uffing kommen, aber die verstehen meine Wechselentscheidung natürlich alle.

Du stehst nach nur 13 absolvierten Partien an der Spitze der Torjägerliste und hast zudem acht mal aufgelegt. Wie kannst du dir deine starken Leistungen erklären? Liegt das am neuen Klub?

Ich bin topfit in die Saison gestartet und hab mich sofort mit allen Teamkollegen auf dem Platz verstanden. Zudem hatte ich keine Verletzungen oder Beschwerden wie die Jahre zuvor. Auch die Spieler auf dem Platz können mich genial einsetzen. Ich habe zwar weniger Ballaktionen als das noch in Uffing der Fall war, dafür schieße ich paradoxerweise mehr Tore.

Du hast es schon angesprochen, der TSV steht momentan auf dem ersten Platz. Trotzdem bleibt es an der Spitze extrem eng. Hattet Ihr vor der Saison bereits den Aufstieg vor Augen?

Als ich gekommen bin, hätte ich gedacht, dass wir noch etwas Zeit brauchen würden - vor allem für die jungen Spieler. Da der Herrenbereich für Viele etwas komplett Neues bedeutete und unsere Liga echt gut ist. Die Befürchtung hat sich aber nach den ersten Wochen sofort gelegt, weil der Kader echt top ausgestattet ist. Wir hatten zwar keinen leichten Start in der Liga, sind dann aber umso stärker zurückgekommen. Und jetzt haben wir natürlich ganz klar der Aufstieg vor Augen. Das wird jedoch mit Sicherheit kein Zuckerspiel werden.

Jeder von uns hat Bock auf die Bezirksliga

Laut Tordifferenz habt Ihr klar die Nase vorne. Könnte der Abstand zur Konkurrenz klarer sein? Woran hapert es noch?

Zum Teil lag das auch an unserem Einstand in die Liga. Ich glaube, wir konnten nur einen Punkt aus den ersten beiden Spielen ergattern. Daraufhin kamen mehr junge Kräfte aus der A-Jugend dazu. Die haben es uns dann etwas leichter gemacht. Wir hatten Phasen, in denen uns keiner besiegen konnte. Wir haben nur nach vorne gespielt und Tor für Tor gemacht, aber es gab auch Tage, an denen wir unser Potential nicht ganz ausschöpfen konnten. Das ist aber ganz normal, denke ich.

In den letzten Jahren hatte der TSV eher weniger mit dem Aufstieg zu tun. Kann man sagen, dass du der Erfolgsgarant bist?

Die letzten Jahre war es für Murnau in der Liga nicht ganz so einfach. Aber mir war klar, dass sich das ändern wird, wenn man so eine geniale Jungendarbeit hat. Also liegt es nicht an mir. Ich habe zwar eine gute Hinrunde gespielt, aber das habe ich der Mannschaft zu verdanken. Es liegt einfach am kompletten Kader, der enorm vielseitig ist. Und natürlich an unserem Trainer-Team, die ihr ganzes Herzblut in das Team stecken.

Was zeichnet dich als Angreifer aus? Welcher Stürmertyp bist du? Wie und womit schießt du am häufigsten deine Tore?

Ich würde mich als einen Brecher bezeichnen, der unbedingt vors Tor will und nie aufgibt. Die meisten Tore sind durch geniale Bälle aus dem Mittelfeld entstanden, die ich dann verwerten konnte. Ich hatte aber meistens leichtes Spiel, da ich oftmals dann alleine vorm Torwart stand und ihn nur noch ins Eck schieben musste. Weitschüsse und Kopfbälle muss ich zum Beispiel noch üben.

Denkst du, ihr wärt für die Bezirksliga bereit und könntet auch dort ordentlich mitmischen?

Ja, auf jeden Fall. Jeder von uns hat Bock auf die Bezirksliga und ich glaube, wir könnten auch dort ordentlich für Furore sorgen .

Dank deiner Tore hast du die Chance 15 Kästen ERDINGER Weißbier zu gewinnen. Mit wem würdest du diese verköstigen, wenn du als Gewinner hervorgehst?

Ich werde mich jetzt erstmal konzentrieren, die Saison noch ordentlich zu Ende zu spielen. Das Wichtigste ist der Aufstieg, wer dann letztendlich die Tore macht, ist mir völlig egal. Aber wenn es wirklich so kommen würde, dann würden die Kästen natürlich an den TSV Murnau gehen und hoffentlich bei einem großen Fest verköstigt werden (lacht).

Das Interview führte Dominik Mittermaier.