ERDINGER-Torschützenkönig Georg Kutter LIVE: 32-Tore-Mann schoss Murnau in die Bezirksliga

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Kutter-Interview.JPG © FuPa/Andreas Mayr

45 Torbeteiligungen in nur 23 Spielen stehen auf dem Konto von Georg Kutter. Wir reflektieren mit Murnaus Aufstiegsheld seine Highlights im Live-Interview.

Murnau - Auf ihn konnte sich der TSV Murnau in der Erfolgs-Saison vergangene Saison allzeit verlassen. In nur 23 Spielen erzielte Georg Kutter erstaunliche 32 Tore in der Kreisliga Zugspitze 1. Diese Ausbeute brachte Murnaus Lebensversicherung die Auszeichnung des ERDINGER Torschützenkönigs in den Kreisligen des Kreises Zugspitze ein. Zudem bereitete der Top-Torjäger 13 Tore seiner Teamkollegen direkt vor und kommt somit auf 45 Torbeteiligungen in der vergangenen Saison.

Doch nicht nur persönlich lief die vergangene Spielzeit für Kutter überragend. Mit dem TSV Murnau schaffte der 24-Jährige den Bezirksliga-Aufstieg über die Relegation. Am ersten Spieltag konnte der Aufsteiger gleich einen souveränen 6:2 Heimsieg gegen Großhadern einfahren. Top-Torjäger Kutter durfte sich bei seinem ersten Bezirksliga-Spiel gleich über zwei Tore freuen.

Georg Kutter im Live-Interview: Am 09. August ab 18 Uhr auf unserem YouTube- und Facebook-Kanal

Im Live-Interview blicken wir zusammen mit Georg Kutter auf die vergangene Saison des Torjägers zurück und sprechen mit ihm über seine persönlichen, aber auch mannschaftlichen Highlights der Meistersaison des TSV Murnau. Das Interview findet ihr am 9. August ab 18 Uhr auf YouTube und Facebook bei Fußball-Vorort.