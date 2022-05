Erfolgreiche Aufholjagd gegen Gilching - Moral stimmt bei den Frauen des TSV Murnau

Von: Patrick Hilmes

Abklatschen mit der Retterin: Franziska Fischer (r.) sichert mit ihrem Doppelpack dem TSV einen Punkt. © MAYR/Archiv

Trotz eines zweimaligen Zwei-Tore-Rückstands haben die Frauen des TSV Murnau gegen den TSV Gilching gepunktet. Für Trainer Tobias Weber war sogar mehr drin.

Murnau – Reaktion gefordert, Reaktion gezeigt. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie haben die Murnauer Landesliga-Fußballerinnen zumindest wieder etwas Zählbares eingefahren, zudem beim 3:3 gegen den TSV Gilching-Argelsried Moral bewiesen, indem sie nach 0:2 und 1:3 zurückgekommen sind.

Dennoch resümiert TSV-Coach Tobias Weber: „Im Nachhinein ist es bitter.“ Denn sein Team habe eine starke Leistung gezeigt und hätte auch den Sieg verdient gehabt. Zugleich hätte es auch gut und gerne mit einem 3:4 enden können. Kurz vor Schluss hatten die Gäste in Unterzahl – Gelb-Rot in Minute 72 – noch eine hundertprozentige Chance. Doch die Gäste schossen Annabell Schmidt-Cabrera an, die für die bereits geschlagene Torhüterin Laura Dessel rettete.

„Sie benötigt ihr Erfolgserlebnis, dann macht sie in solchen Spielen gleich drei Hütten.“

Auf der Gegenseite war es Franziska Fischer, die mit ihren beiden Treffern zum 2:3 (34.) und 3:3 (61.) den TSV rettete. Es war die Belohnung dafür, dass sich die Murnauerinnen insbesondere in Hälfte zwei „den Arsch aufgerissen“ haben. Auch in Halbzeit eins lief es generell rund, nur in drei Szenen waren sie nicht auf der Höhe. Und jedes Mal klingelte es. Besonders bitter das 1:3, bei dem Keeperin Dessel der Ball bei der Annahme so versprang, dass Gilching sich wieder auf zwei Tore absetzen konnte.

Trotz der Rückschläge hatte Murnau genügend Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden. „Aber wir brauchen einfach derzeit zu viele Chancen“, hadert Weber. Auch Annika Doppler schloss er in seine Kritik mit ein. „Sie benötigt ihr Erfolgserlebnis, dann macht sie in solchen Spielen gleich drei Hütten.“ (phi)