Erfolgreiche Revanche gegen FC Bad Kohlgrub: Diesmal jubeln die Uffinger

Sticht heraus: Der Uffinger Dominik Strauß (in schwarz) zeigt gegen Bad Kohlgrub eine Topleistung. Foto: Mayr-A. © Mayr-A.

Nach der 2:8-Klatsche am ersten Spieltag hat sich der SV Uffing erfolgreich gegen den FC Bad Kohlgrub revanchiert. Trainer Neuner schwärmt von seinem Team.

Uffing – Das 8:2 des FC Bad Kohlgrub gegen den SV Uffing war am ersten Spieltag gleich ein Ausrufezeichen in der Kreisklasse 6 gewesen. Oliver Pajonkowski verließ den Sportplatz damals relativ euphorisch, sein Uffinger Pendant Florian Neuner hätte die Kabine am liebsten gar nicht mehr verlassen. Sechseinhalb Wochen später sah es am Samstagnachmittag ein wenig anders aus: Die Uffinger Fußballer drehten das Spiel um, triumphierten 5:2.

Der glückliche Part gehörte diesmal Neuner: „Wir haben mal so gespielt, wie ich mir das vorstelle.“ Der Uffinger Coach strahlte. Kleine Unsicherheiten nach den jeweiligen Gegentreffern räumte er ein, „insgesamt geht unser Sieg aber absolut in Ordnung“. Das sah auch sein Gegenüber so. „Wenn man sich so viele individuelle Fehler leistet, kann man so ein Spiel nur verlieren“, monierte Pajonkowski. „Bei vier von fünf Gegentoren haben wir selbst einiges dazu beigetragen. Wir haben es nicht geschafft, unsere personellen Ausfälle zu kompensieren.“

Stefan Resch und Dominik Strauß stechen heraus: „Was die gezeigt haben, war schon richtig gut“

Beim frühen Uffinger 1:0 durch Dominik Strauß flutschte FC-Keeper Nicolas Franz der Ball durch die Finger. Auch der nächste Torschütze trug den Namen Dominik Strauß, diesmal war es der Kohlgruber. Sein direkt verwandelter Freistoß bedeutete das 1:1 und gleichzeitig den Pausenstand.

Danach ging es bergab für die Ammertaler: „Wir haben uns zwei kapitale Böcke geleistet.“ Pajonkowski schüttelte nur noch den Kopf. Besonders die Hintermannschaft fiel immer wieder durch Unachtsamkeiten auf. Der Uffinger Strauß und Felix Hoffmann waren die Nutznießer. Hinzu kam ein Eigentor von Thomas Lory, der eine scharfe Hereingabe ins eigene Tor abfälschte – und so stand’s 1:4 aus Gästesicht. Christian Maintz verkürzte zehn Minuten vor Schluss zwar nochmals, vergab kurz darauf aber einen Strafstoß, als er an Uffings Torhüter Julius Schnürer scheiterte. Den Schlusspunkt an diesem aus Uffinger Sicht gelungenen Nachmittag setzte Nicolas Reising.

Neuner war selig: „Es war eine Top-Leistung der ganzen Mannschaft.“ Stefan Resch in der Abwehr und Dominik Strauß wollte er aus dem Kollektiv noch herausheben. „Was die zwei gezeigt haben, war schon richtig gut.“ (ak)

SV Uffing - FC Bad Kohlgrub 5:2 (1:1)

Uffing: Schnürer – Wiehle, Schütz, Resch, Englbrecht, Jarosch, Gerg, Strauß, Hoffmann, Mayr, Flöß. – Eingewechselt: Reising.

Bad Kohlgrub: Franz – Büchl, Kratz, B. Strauß, Lory, Burkart, F. Kraus, Niklas, Fend, D. Strauß, Maintz. – Eingewechselt: Trainer, Pajonkowski.

Schiedsrichter: Rudi Kögel (SV Schwabsoien). – Zuschauer: ca. 60. – Tore: 1:0 (7.) Strauß (7.), 1:1 (15.) D. Strauß, 2:1 (48.) Strauß, 3:1 (50.) Hoffmann, 4:1 (74.) Lory (Eigentor), 4:2 (80.) Maintz, 5:2 (88.) Reising.

Gelbe Karten: Englbrecht, Strauß – Burkart.

Besonderes Vorkommnis: Schnürer hält Elfmeter von Maintz.