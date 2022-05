Erst Fiasko, dann Furore

Von: Oliver Rabuser

Debütant mit Potenzial: Florian Augscheller (r.). © Oliver Rabuser

Der SV Ohlstadt bleibt sich treu und zeigt in der Fußball-Kreisliga weiter zwei Gesichter. Was dem Trainer natürlich nicht schmeckt.

Lenggries – Der SV Ohlstadt ist und bleibt das Rätsel dieser Fußball-Kreisliga. Natürlich fehlte mehr als ein halbes Dutzend Kaderspieler bei der 3:4-Niederlage gegen Aufstiegskandidaten Lenggries. Und auch die Bedeutung der Partie war aus Sicht der Gäste überaus gering. Doch genau in diesem Punkt scheiden sich die Geister bei Trainer und einigen Kickern.

In Jan Tischer brodelt es, wenn er einen von jeglicher Leidenschaft befreiten Auftritt verfolgen muss. Es gebe doch so vieles, was neben dem faden Tabellenbild einen gefälligeren Auftritt rechtfertigen würde. Spieler aus der zweiten Reihe könnten sich endlich mal über eine angemessene Spielzeit präsentieren, Vorarbeiten für die kommende Saison könnten in Angriff oder allein das tolle Fußballwetter als Anregung genommen werden. Doch nichts von dem war am Samstag zu sehen.

Der erste Akt warf aus Ohlstädter Warte nichts als Fragen auf. Abstände stimmten nicht, Zweikämpfe wurden in bester Bierzelt-Manier geführt, die Körpersprache glich mehrheitlich einem Fiasko. Und dass der LSC nicht höher als 3:0 vorne lag, gleicht einem Wunder. Tischer verzichtete gleichwohl auf den mehr als gerechtfertigten Pausenanpfiff, sondern räumte seinen Versagern einen 15-minütige Rehabilitationschance ein. Unterstützung gab’s später dann von Maximilian Baumann und Andreas Wörner – Kickern aus jener Reserve, die die Erste am Donnerstag im Trainingsspiel deklassiert hatte. Und siehe da: Plötzlich ging es ja doch. Tobias Reißl markierte nach Zuspiel von Luis Frombeck den Anschlusstreffer. Ein kurzer Rückfall führte zum 1:4. Dann aber kam die Zeit des Debütanten. Erstmals spielberechtigt für den SVO deutete Florian Augscheller sein großes Potenzial an. Bei seiner zweiten auffälligen Szene wurde der 21-Jährige im Strafraum gelegt. Warum Referee Hans Gleißner trotz bester Sicht weiterspielen ließ, weiß nur er. „Mit dem Elfer wären wir dran gewesen“, betont Tischer.

Dann aber nickte Augscheller einen Heber von Simon Nutzinger gekonnt in die Maschen. Nach unabsichtlichem Handspiel von Florian Adlwarth durfte Nutzinger dann doch noch zum Elfer antreten. Zum Remis reichte es aber nicht mehr. „Hätten wir aufgrund der ersten Halbzeit auch nicht verdient gehabt“, stellt der Coach klar.