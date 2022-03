Zurück an der Spitze: TSV Murnau nach 6:0 gegen Holzkirchen wieder auf Platz eins

Fußball: Kreisliga 1

Der TSV Murnau bleibt seinem Erfolgsweg treu: In der ersten Partie im neuen Jahr zerlegt der TSV den TuS Holzkirchen II mit 6:0 und zieht an Lenggries vorbei.

Murnau – So was erlebt man auch nicht alle Tage: Fußballer, die sich beim Schiedsrichter für den Schlusspfiff bedanken. Roman Lars Frost, der Offizielle, verzichtete auf Nachspielzeit, und zeigte damit Nachsicht für die Holzkirchner Kicker, die ohnehin schon geplagt genug waren. Man konnte ihre Reaktion gut verstehen. Ohne Wechselspieler traten sie beim TSV Murnau an und entgingen knapp einem noch größeren Debakel. Mit dem 6:0-Erfolg katapultierte sich der TSV zurück an die Tabellenspitze der Kreisliga, da der Lenggrieser SC, zuletzt Erster, zeitgleich in Deisenhofen verlor.

Von diesem Ergebnis erfuhr Murnaus Trainer Tim Schmid kurz nach Abpfiff. Seine Reaktion: keine. „Ich sehe das völlig neutral. Hinten raus kann das gut oder schlecht für uns sein.“ Platz eins ist seinen Mannen wichtig. Das mag derzeit zwar nur eine symbolische Sache sein, aber auch eine motivierende. „Dafür trainieren wir. Wir wollen oben bleiben, wir wollen das einfach“, sagt Schmid.

Die Murnauer Leistung rechtfertigte den Status des Spitzenreiters. Der Coach hatte sein Team auf einen spielstarken, jungen Gegner eingestellt. Tatsächlich zeigte Holzkirchen „wenig Gegenwehr“. In Hälfte eins regierte im TSV-Spiel noch die Ungeduld. Genügend vielversprechende Angriffe endeten zu früh. Schmids größte Sorge, sein Team könnte in dem Geduldsspiel den Kopf verlieren, verpuffte aber nach einer halben Stunde. Bastian Adelwart versenkte einen Freistoß flach im Torwarteck und löste Blockaden bei sich und den Kollegen.

Im Anschluss zelebrierte Murnau seine Art Fußball, die für den Zuschauer schön anzusehen ist. Auf dem Kunstrasen filetierten sie die Holzkirchner Defensive, die sich wirklich weit zurückzog, mit erstklassigem Passspiel. Mal mit weiten Flügelwechseln von Zentralstelle Thomas Bauer, mal mit präzisem Kurzpassspiel „Erstaunlich viele Chancen, dafür dass der Gegner so tief stand“, sagt Schmid. Andere Teams hätten nach einer Stunde – da stand’s 4:0 – abgeschaltet. Murnau wählte die entgegengesetzte Richtung, wechselte mit Lukas Streicher und Manuel Pratz zwei gefährliche Angreifer ein. „Wir trainieren nicht dreimal die Woche, dass wir dann nach 60 Minuten aufhören.“ Die Lust, bis zum Ende auf das Tor zu drängen, gefällt Coach Schmid sehr.

In der Torschützenliste stand am Ende neben Adelwart (2), Manuel Diemb, Dominik Hoch (2) und Lukas Streicher ausnahmsweise aber kein Georg Kutter. Was ja mittlerweile schon eine Meldung ist. Lag nicht so sehr am besten Schützen der Kreisliga. Viele Aktionen leitete er mit Sololäufen ein, traf zudem die Latte. Man sehe, was er für Wege reiße, lobt Schmid. „Er soll lieber eins machen, wenn’s knapp ist und wir ihn brauchen.“ Die großen Duelle mit Deisenhofen und Lenggries sind nur wenige Wochen entfernt.