Es geht nicht mehr: Unterammergaus Hutter muss pausieren

Heimspiel gegen BSC Oberhausen

von Andreas Kögl schließen

Rauf oder runter? Wo geht’s hin in der Kreisklassen-Tabelle für den WSV Unterammergau? Die Partie gegen den BSC Oberhausen an diesem Sonntag (14 Uhr) deutet Fußball-Abteilungsleiter Leonhard Gansler als einen Richtungsweiser.

„Beide Vereine trennt nur ein Punkt, das ist so ein Spiel, das womöglich die künftige Ausrichtung beeinflusst. Wer gewinnt, darf weiter in die obere Hälfte schielen, wer verliert, wird wohl den Blinker nach unten setzen müssen.“

Die Unterammergauer stellen sich auf einen kampfstarken Gegner aus Oberhausen ein, der „aber auch mit technisch guten Einzelspielern besetzt ist“, hebt Gansler hervor. Er spielt auf Majeed Alkfaji und Mert Genc an. „Das sind zwei, die Buden machen können“, sagt der Spartenchef. „Die gilt es, an die Kandare zu nehmen.“ Zu sehr will sich der WSV aber nicht beeinflussen lassen. „Wir halten an unserer Spielweise fest. In einem Heimspiel stellen wir uns sicher nicht hinten rein.“

Personell schaut es bei den Ammertalern ähnlich aus wie in den Wochen zuvor. Christian Kolb und Lukas Spindler werden wohl bis zur Winterpause nicht mehr spielen. Dazu gesellt sich Ludwig Hutter. „Er war ja in letzter Zeit immer mit ein paar Blessuren unterwegs. Jetzt ist halt der Zeitpunkt gekommen, an dem es nicht mehr geht.“ ak