Farchants Trainer Hadke geht das Duell mit dem VTA mit Humor an

A-Klasse 6 Übersicht

Im Keller der A-Klasse 6 wird’s schon wieder spannend: Nachdem der VTA den Befreiungsschlag im dominant geführten Heimspiel gegen Eschenlohe unter der Woche versäumt hat, geht es nun nach Farchant. In Mittenwald wird sich zeigen, ob der FCM vielleicht auch den aktuellen Spitzenreiter Penzberg gefährden kann.

SC Huglfing – SV Uffing II

Zum Auswärtsspiel mit der Deutschen Bahn zu fahren, wäre in der A-Klasse 6 sicher ein Novum. Möglich wäre es für die Uffinger Fußballer bei fünf Minuten Fahrzeit und Bahnhofsnähe bei beiden Sportplätzen. Zwar trennt die Landkreisgrenze die Klubs, ein Derby ist der Vergleich mit Huglfing allemal. „Wird sicher ein enges Spiel“, ahnt Rico Winkler wegen der immer noch vorhandenen konditionellen Rückstände bei Teilen seines Teams. Bei Huglfing trifft der SVU auf eine junge, laufstarke Mannschaft, die der Coach grundsätzlich „weiter vorne“ erwartet hätte. „Ich bin gespannt, ob wir von der Fitness dagegenhalten können“, sagt Winkler. Der Aufwärtstrend des SC ist ihm nicht verborgen geblieben. „Huglfing wird von Spiel zu Spiel besser.“ Durch den Parallel-Termin mit der Ersten Mannschaft und einige Ausfälle ist die Personaldecke dünn. „Wir müssen uns etwas strecken.“

TSV Farchant – VTA Garmisch-P.

Den Humor hat Sascha Handke noch nicht verloren. „Spitzenspiel an der Föhrenheide“, betitelt der Farchanter Coach das Kellerduell der beiden noch sieglosen Teams am Sonntag. Ansonsten gibt’s wenig Anlass für lustige Momente. Im Gegenteil. Nach dem schwachen Auftritt in Grainau war Handke während der Woche „ziemlich angesäuert“. Der Trainer rieb sich in erster Linie an der „fehlenden mannschaftlichen Geschlossenheit“. Insgesamt gingen dem Team die „letzten fünf bis zehn Prozent ab“, der unbedingte Wille, ein Tor zu erzielen. Ob’s gegen den zuletzt auffällig guten VTA besser wird? Die Trainingsbeteiligung am Donnerstag war eher mau, und am Sonntag fehlen mit Andreas Lorenz und Markus Maurer zwei Abwehrspieler (Urlaub).

Bei Hüseyin Pekhamarat ist die Stimmung auch nur bedingt positiv. „Es überwiegt das Bedauern“, sagt der VTA-Coach nach dem Remis gegen Eschenlohe. Gleichwohl bestärke ihn die Erkenntnis, jeden Gegner prinzipiell schlagen zu können. „Es geht nur noch um die Chancenverwertung.“ Auch Pekhamarat misst der Begegnung eine hohe Bedeutung bei: „Für beide Teams geht es um viel.“

SV Eschenlohe – SV Söchering

Kurz nach der blamablen Leistung beim VTA hockten sich Trainer und Spieler erst einmal zusammen. Tags darauf gab es eine „lange Sitzung“, betont Thomas Hesse. Mit klarem Ergebnis: „Wir haben momentan keinen Chef auf dem Platz“, bedauert der Coach. Es fehlt ein Kommandogeber in Abwesenheit der Routiniers Anselm Barth und Bastian Tietz. Christoph Genzel steht ebenfalls nur teilweise zur Verfügung. „Keiner sonst traut sich diese Rolle so richtig zu“, nennt der Trainer das Dilemma. Er erwarte nicht elf Führungsspieler. Aber man könne in die Rolle auch hineinwachsen. „Wenn man will.“ Zweiter Schwerpunkt war die „erschreckende Spielintelligenz“ am Mittwoch. Hesse ist skeptisch, ob ausgerechnet gegen die Söcheringer die Trendwende gelingt. „Mit deren Spielweise kommen wir nicht zurecht.“ Er sieht in schnörkellosem Vorgehen einen möglichen Ansatz. „Defensiv gut stehen und einfach spielen.“ Darüber hinaus mehr Entschlossenheit im Zweikampf. „Man darf auch mal dreckig werden.“

FC Mittenwald – 1.FC Penzberg II

Helmut Schug kann das Wochenende in vollen Zügen genießen. Der Mittenwalder Coach weilt am Gardasee, lässt sich dort von seinem Team überraschen. Der Kurzurlaub stand bereits vor Übernahme des Traineramts fest. In Florian Herbst vertraut Schug aber einem „engagierten Vertreter“. Der Defensivspieler ist wenigstens noch bis zur Winterpause verletzt, fungiert einstweilen als Schugs rechte Hand. Für den FCM geht es binnen einer Woche gleich zweimal gegen den amtierenden Spitzenreiter. Für Schug keine Tatsache von großem Belang. Ihm widerstrebt es, sich ständig auf die jeweiligen Gegner einzustellen. „Wir ziehen unser System durch, auch wenn wir zwischendurch mal wieder verlieren. Auf Sicht möchte der 62-Jährige die Mittenwalder dahin bringen, dass sich die Konkurrenz „auf uns einstellt“. Heuer kommt das noch zu früh. Für Sonntag erwartet der Trainer ein knappes Ergebnis. „Für oder gegen uns.“ Nach zuletzt zwei Dienstfahrten tritt der FCM vor eigenem Publikum an. „In einem Heimspiel versuchen wir alles.“ Zumal seine Elf „relativ gut“ aufgestellt sei.

ASV Antdorf II – SC Eibsee Grainau

Ruhig Blut – so lautet derzeit offenbar die Devise beim SC Grainau. Trainer Andreas Zinn hält den Ball flach. Vom Aufstieg spricht keiner. „ Die Tabelle ist im Training kein Thema“, versichert er. Und obwohl es am Donnerstag in Strömen schütterte, fanden sich einmal mehr über 20 Kicker zur Einheit ein. „Das macht einfach Spaß. So kommen die Ergebnisse von alleine.“ Der hohe Zulauf bedingt automatisch einige ungemütliche Entscheidungen. Fünf Spielern musste Zinn für Sonntag absagen. Er spricht von der Qual der Wahl. Nur auf der Torhüterposition trifft dies nicht zu. Zinn selbst plagt ein Hexenschuss. „Wird nicht reichen bis zum Spiel“, vermutet der 28-Jährige. Für ihn rückt daher mutmaßlich Christoph Elsner zwischen die Pfosten, den der Coach als „Allroundwaffe“ adelt.