„Nicht das beste Spiel, aber in Ordnung“ - FC Bad Kohlgrub sichert Platz zwei ab

Von: Andreas Mayr

Doppeltorschütze für Bad Kohlgrub: Markus Burkart. f:or © Oliver Rabuser

Gewissheit hatten sie vor der Partie. Nach einer Höllen-Saison in der Kreisliga erleben die Bad Kohlgruber Fußballer eine Klasse tiefer ein sorgenfreies Jahr.

Bad Kohlgrub – Mit dem Einzug in die Meisterrunde hat der FC die nötige Ruhe für die zweite Episode der Spielzeit. „Unser Ziel war, reinzukommen und die schwierige Saison abzuhaken“, sagt Trainer Oliver Pajonkowski. Das höre sich zwar blöd an nach so einem Seuchenjahr, aber um die Konstitution seines Teams habe er sich nie Sorgen gemacht. „Bei uns war immer gute Stimmung. Es war gar nicht so schwer, wieder in die Spur zu kommen.“ Mit dem 3:0-Erfolg über Eglfing sicherten die Ammertaler Rang zwei ab.

Den Gegner kennen sie normalerweise als Kampftruppe. Doch den ASV haben in dieser Saison Verletzungen zerlegt. „Ich habe sie viel aggressiver erwartet“, sagt Pajonkowski. Nur in der Anfangsphase kamen die Gäste zweimal gefährlich vor das Kohlgruber Tor. Routinier Martin Bierling parierte in beiden Szenen. In Kohlgrub haben sie ja einen Pool an Aushilfskräften, die früher in der Hochzeit für den FC aufgelaufen waren. „Das Gute bei uns ist, dass die gerne helfen“, sagt der Coach. Stefan Freisl ist so einer. Einen Eckball köpfte der frühere Kapitän zum 1:0 ins Tor.

Zudem brach Bad Kohlgrub nach dem Führungstreffer diesmal nicht ein. „War nicht das beste Spiel, aber echt in Ordnung“, fand der Trainer. Markus Burkart – einmal per Elfmeter, einmal nach Vorlage samt Balleroberung von Manuel Shaw – sorgte für den Endstand. Nach dem Derby gegen Unterammergau nächste Woche werden sich die Kohlgruber zusammenhocken, um ein neues Ziel auszuarbeiten. So viel kann man schon sagen: Vor dem FC liegt ein Winter der Besinnlichkeit. (am)

FC Bad Kohlgrub – ASV Eglfing 3:0 (2:0)

FC: Bierling – Shaw, Eisenhofer, Ettengruber, Kratz, Freisl, Büchl, Niklas, Al Shaafi, Burkart, Maintz – Eingewechselt: Trainer; Schiedsrichter: Alexander Strobel (TSV Peißenberg); Zuschauer: 75; Tore: 1:0 Freisl (13.), 2:0 Burkart (26.), 3:0 Burkart (65.); Gelbe Karten: Freisl, Burkart – Miller; Rote Karte: Thiel (ASV/68.) phi