FC Bad Kohlgrub: Pajonkowski vor Duell mit Habach pessimistisch

Viermal Maximilian Nebl: Im Hinspiel liefen die Bad Kohlgruber dem ASV-Stürmer, der vier Treffer beim 10:1 erzielte, nur hinterher. © Markus Nebl

Der FC Bad Kohlgrub musste sein zweites Heimspiel der Saison verschieben. Anstelle des Tabellenletzten kommt jetzt der -vierte.

Bad Kohlgrub – Null Punkte auf dem Konto. Das hätte der FC Bad Kohlgrub zu gerne am vergangenen Wochenende geändert. Die Aussichten waren nicht schlecht, hätte man doch den Tabellenvorletzten der Kreisliga aus Peißenberg empfangen. Doch der Wintereinbruch verhinderte das Vorhaben. Nun steht der nächste Versuch an, das zweite Heimspiel der Saison auszutragen.

Doch der Gast ist nun ein anderer, ein Schwergewicht der Liga. Der ASV Habach, seines Zeichens Tabellenvierter, wird seine Visitenkarte unterm Hörnle abgeben.

„Es gibt sicherlich angenehmere Gegner für einen Jahresauftakt.“ Bad Kohlgrubs Coach Oliver Pajonkowski weiß um die Schwere der Aufgabe. „Aber letztendlich müssen wir es nehmen, wie es kommt.“ Es war der siebte Spieltag Ende August, an dem sein Team den ersten richtigen Tiefschlag kassierte. In Habach kam Bad Kohlgrub mit 1:10 unter die Räder. Zu diesem Zeitpunkt ahnte man noch nicht, dass im Saisonverlauf zwei neuerliche zweistellige Klatschen folgen sollten. Dazu kamen noch ein paar weitere deutliche Pleiten sowie vereinzelt knappe Niederlagen. Insgesamt reichte es in 14 Partien aber nicht, auch nur einen einzigen Punkt einzufahren.

Der wird nun angestrebt, soll so schnell wie möglich eingesammelt werden. Ob es aber ausgerechnet an diesem Spieltag gegen den großen Favoriten aus Habach dazu kommen wird, ist mehr als fraglich. „Aber falls es uns tatsächlich gelingt, den ASV etwas zu ärgern, macht das dann um so mehr Spaß“, sagt Pajonkowski. Der Trainer strotzt nun aber nicht vor Optimismus. „Machen wir uns nichts vor: Habach zählt für mich zu den spielstärksten Mannschaften der Liga. Daher wird es natürlich schwierig, ausgerechnet gegen die die Kurve zu kriegen.“

Obwohl der Kader im Vergleich zur vergangenen Woche unverändert bleibt, wird der Spielansatz doch ein anderer sein. „Wir werden Habach nicht 90 Minuten lang hoch anlaufen“, betont Pajonkowski. Stichwort: Nicht ins offene Messer laufen. „Wir müssen erst mal versuchen, hinten die Null so lange wie möglich zu halten und nach vorne vielleicht ein paar Nadelstiche zu setzen.“ Nur so könne sich der Traum von den ersten Punkten vielleicht erfüllen lassen. ak