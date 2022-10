FC Bad Kohlgrub verliert drittes Spiel in Serie - Coach Pajonkowski: „Wir kommen schon in die Spur.“

Bleibt noch gelassen. Bad Kohlgrubs Trainer Oliver Pajonkowski. Foto: köfl © köfl

Der FC Bad Kohlgrub muss in der Kreisklasse 6 die nächste Niederlage hinnehmen. Die SG Oberau-Farchant rückt näher an die oberen Plätze heran.

Bad Kohlgrub – Wie ein Wirbelwind fegte der FC Bad Kohlgrub zu Beginn der Saison durch die Kreisklasse 6. Von dem Sturm ist bei den Fußballern aus dem Ammertal aktuell aber nur noch ein laues Lüftchen übrig geblieben. Denn gegen die SG Oberau-Farchant setzte es am Samstag bereits die dritte Niederlage in Serie. Was zunächst nach einem souveränen Ritt in Richtung Aufstiegsrunde aussah, gerät nun wieder ordentlich in Gefahr. Nicht nur die SG selbst, sondern auch der SV Krün liegt nun wieder in Schlagdistanz.

Oliver Pajonkowski bleibt trotz der Negativserie zuletzt noch relativ ruhig. „Wir kommen schon wieder in die Spur.“ Die Partie sei für sein arg dezimiertes Team „nicht einfach“, gewesen, „letztlich hätten wir es eigentlich nicht verlieren dürfen“. Doch auch die Gäste aus dem Loisachtal hatten personelle Probleme, kompensierten diese aber etwas besser. Die Kohlgruber hingehen zauberten Namen hervor, die zuletzt nicht mehr so viel mit Fußball am Hut hatten. Sebastian Kleiner, Stefan Freisl und Luis Mayr wurden kurzfristig reaktiviert und sprangen ein.

Kohlgruber Pressing lässt in der zweiten Halbzeit nach - Lory springt der Ball ins eigene Netz

Und die durften sich sogar über eine frühe Führung freuen: Johannes Büchl spielte sich in den Strafraum und nahm den Zweikampf dankend an. Foul, Elfmeter, 1:0 durch Dominik Strauß. „Kohlgrub ist uns wahnsinnig hoch angelaufen“, verdeutlicht SG-Coach Stefan Lorenz. „Damit mussten wir uns erst zurechtfinden, sind dann aber doch immer besser ins Spiel gekommen.“ Nicht nur das. Nach knapp einer halben Stunde fiel der Ausgleich. Nach einer schönen Aktion von Tim Hocker konnte Kohlgrubs Schlussmann Manuel Bichler den ersten Abschluss noch parieren, beim Nachschuss von Sebastian Korthals war er aber machtlos.

In Halbzeit zwei war Kohlgrubs Spielweise nicht mehr ganz so druckvoll. Pajonkowski sah seine Mannschaft aber weiterhin kontrollierend. Christian Maintz und Maximilian Meditz bekamen auch zwei gute Chancen, verpassten aber die neuerliche Führung. „Oberau hat den ersten richtigen Torschuss eigentlich erst in der Nachspielzeit bekommen.“ Die Aktion, die zum 1:2 führte, bezeichnete der FC-Trainer nicht mal als klare Chance. „Es war ein Freistoß, bei dem wir zweimal die Gelegenheit hatten zu klären“, moniert Pajonkowski. Zu allem Überfluss sprang Thomas Lory der Ball dann an die Burst und von dort ins eigene Tor.

Lorenz ist egal, wie der Treffer fiel. Sein Fazit: „Wir haben das ganz gut gemacht, sind kompakt gestanden und haben die Räume eng gemacht.“ Das reichte. (ak)

FC Bad Kohlgrub – SG Oberau/Farchant 1:2 (1:1)

Kohlgrub: Bichler – Gerhauser, Kleiner, Lory, Shaw, Freisl, Mair, Niklas, Büchl, Burkart, D. Strauß. – Eingewechselt: Maintz, Meditz, Holy.

SGOF: Ostler – Hocker, Elgas, Leischer, Fischer, Bäuerle, Scharpf, Wackerle, S. Korthals, Wagner, Lorenz. – Eingewechselt: Hatzl, D. Korthals.

Schiedsrichter: Martin Dänner (SV Am Hart). – Zuschauer: 25.

Tore: 1:0 D. Strauß (8., Foulelfmeter), 1:1 S. Korthals (26.), 1:2 Lory (71., Eigentor).