„Sportlich und Fair Play ist was anderes“: FC Bad Kohlgrub ärgert sich über MTV Dießen

Johannes Büchl hält einen Elfmeter. Foto: BFV © BFV

Oliver Pajonkowski ist am Samstagnachmittag doch relativ bedient gewesen. Das lag nicht vorrangig an der 0:3-Pleite, die er sich mit dem FC Bad Kohlgrub zu Hause gegen den MTV Dießen eingehandelt hatte.

Bad Kohlgrub – Ausschlaggebend war vielmehr das Verhalten der Gäste. „Sportlich und Fair Play ist sicher was anderes“, sagt der Trainer: „Ich will nicht nachtreten, aber es waren schon einige unfaire Aktionen und Äußerungen dabei.“ Vielleicht war Dießen auch überrascht, dass ihnen ein anderes Kohlgruber Team gegenüberstand als noch im Hinspiel in der Meisterrunde der Fußball-Kreisklasse. Damals hatte der MTV beim 6:1-Erfolg ein wahres Schützenfest gefeiert. Diesmal lief es hingegen deutlich besser für Pajonkowskis Elf. Zumindest bis zur Pause. „Leider haben wir uns in der zweiten Halbzeit von der rauen Spielweise etwas aus dem Konzept bringen lassen“, erklärt er.

Dabei wäre zu diesem Zeitpunkt noch alles drin gewesen, denn Dießen lag durch ein Tor von Raphael Anklam (25.) nur knapp vorne. Und das auch nur, weil die Gastgeber mit ihren Möglichkeiten zu schludrig umgegangen waren. „Es gibt sicherlich Tage, da machen sie die Dinger rein“, sagt Pajonkowski, der auf der Torhüterposition improvisieren musste. Nach den Ausfällen von Nicolas Franz, Martin Bierling, Manuel Bichler sowie Lukas Gerhauser schickte er Johannes Büchl zwischen die Pfosten. Dieser entschärfte zwar kurz vor Schluss einen von Sascha König getretenen Handelfmeter. Da war die Messe nach einem Doppelschlag von Alexander Neiser (71.) und Philipp Ropers (74.) allerdings schon gelesen. (ak)

FC Bad Kohlgrub – MTV Dießen 0:3 (0:1)

Bad Kohlgrub: Büchl – Meditz, Lory, B. Strauß, Ettengruber, Freisl, Bauer, F. Kraus, Kleiner, Niklas, Burkart – Eingewechselt: D. Strauß, Al Shaafi, Eisenhofer, Nießner

Schiedsrichter: Vitus Waibel (SV Eberfing) – Zuschauer: 80 – Tore: 0:1 Anklam (25.), 0:2 Neiser (71.), 0:3 Ropers (74.) – Gelbe Karten: B. Strauß – Schranner, Ropers, Fichtl, Neiser – Besonderes Vorkommnis: Bad Kohlgrubs Büchl hält Handelfmeter (88.) ak