FC Bad Kohlgrub peilt „personell sehr gebeutelt“ den Klassenerhalt an

Standard statt Seltenheit: Oliver Pajonkowski (l.) wird oftmals selbst auf dem Platz stehen müssen. © Andreas Kögl

Jetzt schon ist sicher, dass der FC Bad Kohlgrut mit Personalsorgen kämpfen wird. Deshalb liegt der Fokus des Pajonkowski-Teams auf dem Klassenerhalt.

Bad Kohlgrub – Es könnte eine interessante Saison werden, die da auf den FC Bad Kohlgrub zukommt. Obwohl sein Team in der abgelaufenen Spielzeit bis wenige Spieltage vor Schluss sogar noch die Möglichkeit hatte, ins Meisterschaftsrennen einzugreifen, zählt für Oliver Pajonkowski aktuell nur der Klassenerhalt. „Aufgrund der Umstände wäre es vermessen, von etwas anderem zu träumen“, stellt Bad Kohlgrubs Trainer klar.

„Dafür sind wir einfach personell zu sehr gebeutelt. Im aktuellen Zustand müssen wir froh sein, wenn wir die Kreisklasse halten können.“ Dominik Strauß hat von seinen immer wiederkehrenden Verletzungen endgültig die Schnauze voll und seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Bruder Benjamin ist derzeit beruflich verhindert und weiß noch nicht, wann er wieder so richtig einsteigen kann.

Burkart fehlt wegen muskulären Problemen, Kleiner fällt längerfristig aus

Markus Burkart und Sebastian Kleiner haben sich im Pokalspiel bei der 0:3-Niederlage in Eschenlohe verletzt. Während es bei Burkart eine muskuläre Geschichte in der Wade ist, hat es Kleiner schlimmer erwischt. Bei ihm riss die Achillessehne. Derzeit ist er deshalb nur mit einem Airwalker und Krücken unterwegs. Aber er nimmt’s recht gelassen: „Es ist bei mir 40 Jahre nichts Großartiges passiert, da kann so was schon mal vorkommen.“

Der Hiobsbotschaften nicht genug, hat sich FC-Urgestein Josef Niklas dazu entschieden, doch mal etwas Neues auszuprobieren. Er schloss sich dem TSV Murnau an, wo er mittlerweile schon Bezirksligaluft schnuppern durfte. Auf der anderen Seite steht mit Sebastian Allgeyer von den Sportfreunden Bichl lediglich ein Zugang zu Buche.

„Jetzt gilt es halt, erst mal zu versuchen, in der Liga in die Spur zu kommen.“

Trotz der widrigen Umstände ist Pajonkowski mit dem Verlauf der Vorbereitung ganz zufrieden. „Das hat im Großen und Ganzen schon gepasst. Jetzt gilt es halt, erst mal zu versuchen, in der Liga in die Spur zu kommen.“ Wird auch zu seiner Aufgabe auf dem Platz werden. Denn Pajonkowskis Aushilfseinsätze dürften künftig wohl eher zum Standard werden. Daher bekommt er an der Seitenlinie auch Unterstützung durch Thomas Bauer.

Die Gruppe 6 der Kreisklasse, in die die Bad Kohlgruber angesiedelt wurden, schätzt der Coach als ausgeglichen ein. „Vor allem treffen wir da auf sehr robuste Gegner. Da gilt es, dagegenzuhalten.“ Ganz vorn dabei sieht er unter anderem die Reserve des TSV Murnau. „Auch als Aufsteiger werden sie eine gewichtige Rolle spielen. Und Farchant/Oberau ist auch so eine eingeschworene Mannschaft, die darf man nicht unterschätzen.“

Für sein Team gilt es, sich durch die gelungene Generalprobe gegen Gessertshausen zu motivieren, die der FC mit 4:2 gewonnen hat. (ANDREAS KÖGL)