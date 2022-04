FC Bad Kohlgrub empfängt den SV Ohlstadt: Mehr Krise geht kaum

Teilen

Ungleiches Duell: Im Hinspiel Mitte September ließ Ohlstadt mit Korbinian Sachse (l.) den Bad Kohlgrubern um Kapitän Johannes Büchl nicht den Hauch einer Chance – 6:1 für den SVO. © rabuser/archiv

Der abgeschlagene Tabellenletzte FC Bad Kohlgrub trifft am Sonntag auf den SV Ohlstadt. Für die Gastgeber geht es in dieser Saison um nichts vor.

Bad Kohlgrub – Seit jeher besteht eine gewisse Rivalität zwischen dem FC Bad Kohlgrub und dem SV Ohlstadt. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) treffen diese Teams wieder einmal in der Fußball-Kreisliga 1 aufeinander. Derbyzeit Am Erle im Ammertal. „Es wird heiß hergehen“, da ist sich Bad Kohlgrubs Trainer Oliver Pajonkowski sicher. Sein Ohlstädter Kollege Jan Tischer pflichtet ihm bei.

„Mal von der Tabellensituation abgesehen, so ein Spiel will keiner gerne verlieren, da werden die Spieler sicher noch ein paar Prozent mehr rauskitzeln.“

Legt man nur die Partien nach der Winterpause zugrunde, dann könnte man für die anstehende Begegnung sogar den Gastgebern den Favoritenstempel aufdrücken. Beide Teams haben bislang drei Spiele absolviert, beide haben alle verloren. Aber: „Bad Kohlgrub hat mehr eigene Treffer erzielt als wir und weniger Gegentore bekommen.“ Tischer hat sich die Zahlen genau angeschaut. „Sie sind bei Weitem nicht mehr so weit weg von ihren Gegnern wie über weite Strecken der Vorrunde.“

„Es wird heiß hergehen“ - Bad Kohlgrubs-Trainer Oliver Pajonkowski über das Spiel

Allerdings verfielen die Ammertaler nach ordentlichem Jahresauftakt wieder in die Muster des Vorjahres. Die erste Partie gegen den ASV Habach (2:3) war gut und verdient Hochachtung. Gegen Peißenberg (0:1) waren dann schon wieder größere Lücken zu erkennen, und gegen Polling (1:4) gab es ein wahres Fehlerpotpourri zu beklagen. Genau da gilt es für Pajonkowski anzusetzen. „Wir müssen auf alle Fälle unsere groben individuellen Schnitzer weglassen.“ Das trichtert er seinen Spielern schon die ganze Woche ein. Davon hänge es ab, ob sein Team im Landkreis-Derby eine Chance habe oder nicht.

Sein Pendant auf SVO-Seite drückt seine Unzufriedenheit über den aktuellen Negativlauf seines Teams aus: „Ist doch logisch, dass wir uns das alles ganz anders vorgestellt haben.“ Tischer bedauert, dass die Ohlstädter die Trainingsinhalte momentan nicht im Wettkampf auf den Rasen bringen. Mit Co-Trainer Michael Koller suchte er nach einer Lösung. Dabei kamen sie zu dem Schluss: „Die Basics müssen wieder funktionieren. Es gilt, Zweikämpfe für uns zu entscheiden, aber wir brauchen auch den Mut, offensiv die Duelle zu suchen.“

„Bad Kohlgrub will endlich mal von diesem Null-Punkte-Stand weg“ - SV Ohlstadt-Trainer Jan Tischer warnt vor den Gastgebern

Tischer, der zwar auf Rudi Schedler (im Aufbau nach Leistenproblemen), Luis Steffl (Schulter-OP) und Klaus Zach (Zerrung) verzichten muss, sonst aber wohl seinen ganzen Kader zu Verfügung hat, warnt eindringlich vor den Gastgebern. „Bad Kohlgrub will endlich mal von diesem Null-Punkte-Stand weg.“

Dem kann Pajonkowski nur zustimmen. „Eigentlich könnten wir ja befreit aufspielen, aber diese punktlose Statistik hängt schon brutal in den Klamotten.“ Ausgerechnet im Derby den oder die ersten Zähler einzufahren, wäre „natürlich top“. An Kenntnissen über den Gegner mangelt es den Bad Kohlgrubern jedenfalls nicht. „Wir wissen schon, wie wir Ohlstadt bespielen müssen, um zum Erfolg zu kommen. Aber das ist Theorie. Die gilt es, am Sonntag umzusetzen.“

Die Kohlgruber werden mit einem ähnlichen Kader wie am Osterwochenende auflaufen. Dominik Strauß, der gegen Polling frühzeitig angeschlagen vom Platz musste, wird so gut wie sicher nicht spielen können. Zudem steht hinter dem Einsatz des gesundheitlich nicht ganz fitten Florian Kraus noch ein Fragezeichen. (Andreas Kögl)