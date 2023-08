Erneute Spielverlegung bei FC Bad Kohlgrub: „Die Hagelschäden sind einfach zu gravierend“

Teilen

Oliver Pajonkowski, Trainer des FC Bad Kohlgrub, fehlen viele Spieler, die bei der Feuerwehr aktiv sind. © Rabuser

Der FC Bad Kohlgrub bittet bei der Spielvereinigung um eine erneute Verlegung der Partie gegen Raisting. Viele FC-Spieler sind aufgrund der Unwetter bei der Feuerwehr im Einsatz.

Bad Kohlgrub – „Die Hagelschäden sind einfach zu gravierend“, berichtet Bad Kohlgrubs Trainer Oliver Pajonkowski über das verheerende Unwetter am vergangenen Wochenende. Zuerst hatten die Fußballer das für Sonntag angesetzte Kreisklassen-Spiel gegen die zweite Garde vom SV Raisting auf den heutigen Dienstag verlegt. Doch weiterhin ist beim FC an Fußball nicht zu denken.

„Viele unserer Jungs sind immer noch mit der Feuerwehr unterwegs“, erzählt der Coach. Deswegen haben die Verantwortlichen nochmals die Spielvereinigung kontaktiert, mit Bitte um erneute Verlegung.

„Ein großer Dank geht an Raisting für die unproblematische Unterstützung. Das ist nicht selbstverständlich.“ Die FC-Spieler halfen am Wochenende sowohl in Bayersoien als auch in Bad Kohlgrub mit, „eigentlich waren wir überall unterwegs“. Das Auswärtsspiel verlegten sie um eine Woche auf Dienstag, 5. September. Anstoß ist dann in Raisting um 19.30 Uhr. Zuvor empfängt der FC am Wochenende den SV Uffing zum Landkreis-Derby. (je)