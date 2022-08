„Wurde schon ziemlich laut“: FC Bad Kohlgrub zeigt zwei Gesichter

Hoch soll er leben: Maximilian Angerer bejubelt mit Mohammed Al Shaafi dessen zwei Tore. © ANDREAS KÖGL

Josef Niklas, Markus Burkart, Benjamin und Dominik Strauß. Gleich vier wichtige Stammspieler fehlten dem FC Bad Kohlgrub vor dem Kreisklassen-Duell gegen den SV Söchering.

Bad Kohlgrub – Angesichts der prekären Personallage versuchte der FC die Partie zu verlegen, das fand aber kein Gehör beim Gegner. Damit aber nicht genug: Kurzfristig fiel dann auch noch Drei-Tore-Stürmer Christian Maintz aus. Schlechte Vorzeichen, aber gutes Ende. Bad Kohlgrub behielt mit 3:2 die Oberhand.

Doch danach sah es zur Halbzeitpause gar nicht aus. Zwar stand es 1:1, „aber das, was wir da abgeliefert haben, war gar nichts“, betonte Oliver Pajonkowski. Der FC-Coach wurde von seinen Spielern in allen Belangen enttäuscht. „Wir haben uns nicht an die taktischen Vorgaben gehalten und alles vermissen lassen, was wir uns vorgenommen hatten.“ Entsprechend verdient fiel das 1:0 für die Gäste. Verantwortlich dafür war allerdings mit Florian Kraus einer der Gastgeber, der den Ball per Kopf in die eigenen Maschen setzte. Zwar stellte Mohammed Al-Shaafi nach schönem Doppelpass mit Johannes Büchl auf 1:1, doch auch dieser Treffer stellte Pajonkowski nicht zufrieden. Hingegen wählte er in der Kabine deutliche Worte. „Diesmal wurde es schon ziemlich laut“, gab der Coach zu.

Scheinbar der nötige Weckruf für die Bad Kohlgruber, die eine starke zweite Hälfte spielten. Gleich zu Beginn schnürte Al-Shaafi mit einem wunderbaren Kopfballtreffer seinen Doppelpack. Eine halbe Stunde später erhöhte Maximilian Angerer mit einem satten Schuss auf 3:1. Zwar keimte kurz vor Schluss noch einmal Spannung auf, da Söcherings Johannes Singer einen Freistoß direkt verwandelt hatte, doch letztendlich brannte nichts mehr aus FC-Sicht an. Somit hatte sich auch Pajonkowski wieder beruhigt. „Die zweite Halbzeit hat dann gezeigt, dass wir zufrieden sein können.“

FC Bad Kohlgrub – SV Söchering 3:2 (1:1)

Bad Kohlgrub: Bichler – Angerer, Kratz, Lory, Shaw, Bauer, Ettengruber, Büchl, F. Kraus, Fend, S. Kraus – Eingewechselt: Al-Shaafi, T. Geipl, Eisenhofer.

Schiedsrichter: Sebastian Ostenrieder (SV Apfeldorf); Zuschauer: 80; Tore: 0:1 F. Kraus (25., ET), 1:1 Al-Shaafi (30.), 2:1 Al-Shaafi (49.), 3:1 Angerer (79.), 3:2 Singer (89.); Gelbe Karten: Bauer – Taffertshofer.